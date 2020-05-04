Ankara'da vahşet! Çoban köpeklerini sıpanın üzerine saldı!

Haymana'ya 60 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazkaya mahallesinde yaşayan Berat Kaya, mahallede Sırrı Aydın'a ait olan eşek ile sıpasını gördü.

Berat Kaya, daha sonra yanında bulunan, kendisine ait 2 çoban köpeğini, sıpaya saldırttı. Köpeklerin saldırıp yere düşürdüğü ve parçaladığı sıpa, telef oldu.

SERBEST KALDI

Berat Kaya, bu anları cep telefonu kamerası ile kaydederek, sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler, tepki çekerken, Berat Kaya yakalanarak, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Berat Kaya, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

ANNE EŞEK KURTARILDI

Öte yandan kangal köpeklerinin anne eşek ve sıpasına saldırtılması görüntüleri sonrası harekete geçen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle anne eşeği kurtardı.