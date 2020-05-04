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2010 yılından bu yana ilk kez kapalı! 59. kuşak torun Hırka-i Şerif'in nasıl korunduğunu anlattı

Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden koronavirüs önlemleri nedeniyle bu sene ziyarete açılamadı. Veysel Karani'nin 59 kuşaktan torunu Barış Samir, Ramazanın simgesi olan bu kutsal emanetin, dünyanın en yüksek standartlarında korunduğunu belirterek, "2010 yılındaki konservasyonda çok kapsamlı bir bakım yapıldı. Hem üzerinde teşhir ettiğimiz kaidesi ve içinde tamamen farklı bir iklimlendirme tertibatı olan, dışarıdaki havayla hiçbir bağlantısı olmayan Hırka-i Şerif, şu andaki dünyanın en yüksek standartında koruyan bir vitrine yerleştirildi" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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2010 YILINDAN BU YANA İLK KEZ KAPALI!

"KURALLAR ÇOK BELLİ BURADA BİR RİSK ALMANIN VEYA BİR ŞEYİ ZORLAMANIN ÇOK BİR ANLAMI OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

, Hz. Muhammed'e ait olduğuna inanılan ve Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde bulunan hırka, Hz. Muhammed'in miraca çıkarken üzerinde bulunduğu ve vasiyeti üzerine Hz. Ali ve Hz. Ömer tarafından Veysel Karani'ye verildiğine inanılır. Bu kutsal emanetin sergilendiği cami içindeki bölüm ise asma kilitlerle kapatılmış durumda.

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