2010 yılından bu yana ilk kez kapalı! 59. kuşak torun Hırka-i Şerif'in nasıl korunduğunu anlattı

"KURALLAR ÇOK BELLİ BURADA BİR RİSK ALMANIN VEYA BİR ŞEYİ ZORLAMANIN ÇOK BİR ANLAMI OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Hırka-i Şerif, Hz. Muhammed'e ait olduğuna inanılan ve Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde bulunan hırka, Hz. Muhammed'in miraca çıkarken üzerinde bulunduğu ve vasiyeti üzerine Hz. Ali ve Hz. Ömer tarafından Veysel Karani'ye verildiğine inanılır. Bu kutsal emanetin sergilendiği cami içindeki bölüm ise asma kilitlerle kapatılmış durumda.