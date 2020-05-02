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İstanbul’da alevler geceyi aydınlattı! Faciadan dönüldü

’un ilçesinde, saat 02.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Bina sakinlerinin binayı hemen boşaltması büyük bir faciayı önledi. , ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.05.2020 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
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ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI! FACİADAN DÖNÜLDÜ

, meydana geldi. Bina sakinlerinin sahura hazırlandığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın çatı katında çıktı. Bir anda binanın çatısını alevler sararken, vatandaşlar binayı boşalttı.

İstanbul’da alevler geceyi aydınlattı! Faciadan dönüldü İSTANBUL’DA ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI! FACİADAN DÖNÜLDÜ

ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI

Kısa sürede alevler tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

YAŞANANLARI ANLATTI

Sokak sakinlerinden Osman Turalı, yaşananları anlattı. Turalı, "Yan binanın sakiniyiz. Tam yatmak üzereydik ki, duman yükseldi, koku aldık. Hemen itfaiyeyi aradık. İtfaiye biraz geç kaldı. Arkadaşlar yangını söndürmek üzere. Anında binayı boşalttık. Doğalgazı ve elektriği kapattık. Komşulara haber verdik. Çatı katının ahşap ve vernik olmasından dolayı kolay söndürülemedi" dedi.

POLİSTEN SOSYAL MESAFE UYARISI

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını izleyen sokak sakinlerine ise polis sosyal mesafe uyarısı yaparak, yangınla ilgili bilgi verdi. Ekiplerin bir saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

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