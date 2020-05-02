02 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da kumar oynanan iş yerine baskın; 20 kişiye 86 bin TL ceza

Manisa'da kumar oynanan iş yerine baskın; 20 kişiye 86 bin TL ceza

’nın  Turgutlu ilçesinde, bir iş yerine yapılan baskında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp, oynadığı tespit edilen 20 kişiye 86 bin 275 TL ceza kesildi. İş yeri sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.05.2020 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
ABONE OL
YASAĞI ÇİĞNEMENİN CEZASINI ÖDEDİLER!

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde bir iş yerinde oynandığı yönünde ihbar aldı.

İŞLEM YAPILDI

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kahve görünümlü adrese yaptı. Baskında kumar gereçlerine el konulurken, iş yeri sahibine de kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldı.

86 BİN LİRA CEZA

İçerideki 20 kişiye ise kumar oynamaktan 23 bin 275 TL, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan da 63 bin TL olmak üzere toplam 86 bin 275 TL ceza kesildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA