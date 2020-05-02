Manisa'da kumar oynanan iş yerine baskın; 20 kişiye 86 bin TL ceza
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, bir iş yerine yapılan baskında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp, kumar oynadığı tespit edilen 20 kişiye 86 bin 275 TL ceza kesildi. İş yeri sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde bir iş yerinde kumar oynandığı yönünde ihbar aldı.
İŞLEM YAPILDI
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kahve görünümlü adrese baskın yaptı. Baskında kumar gereçlerine el konulurken, iş yeri sahibine de kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldı.
86 BİN LİRA CEZA
İçerideki 20 kişiye ise kumar oynamaktan 23 bin 275 TL, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan da 63 bin TL olmak üzere toplam 86 bin 275 TL ceza kesildi.
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