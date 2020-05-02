Konya’da evine giden hemşirenin çantasını gasp eden 2 çocuk yakalandı
Konya'da, saat 22.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Melihşah Mahallesi Fidanlı Sokak'ta hastaneden çıkıp evine giden hemşire A.P.'nin (21) yanına çakmak isteme bahanesiyle yaklaşan ve kolundaki çantasını zorla alıp kaçan 2 çocuk polis ekiplerince yakalandı.
Özel bir hastanede çalışan hemşire A.P., iş yerinden çıkıp yürüyerek evine gittiği sırada K.S. ve H.E.H. çakmak isteme bahanesiyle yanına yaklaştı.
ÇANTAYLA BİRLİKTE YAKALANDI
Ardından 2 kişi, genç hemşirenin kolundaki çantayı alıp kaçtı. A.P.'nin ihbarının ardından verilen eşkal üzerinden çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, H.E.H.'yi olay yerine yaklaşık 500 metre ilerideki bir inşaatta saklandığı yerde çantayla birlikte yakaladı.
EVİNDE BULUNDU
H.E.H.'nin ifadesi doğrultusunda K.S. de evinde yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 kişi, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Doğu Perinçek A Haber'de Ali Erbaş'a destek verdi
- FETÖ'cü hesabı yöneten isim Gaziantep'te yakalandı
- Yasağı çiğnemenin cezasını ödediler!
- Sokakta sosyal mesafeli Cuma namazı kılındı
- Alevler geceyi aydınlattı! Faciadan dönüldü
- Tersine karantina! Yeni dönem başlıyor
- İtalya koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
- Kısıtlamaya uymayan CHP'li Başkan'a para cezası
- Isparta'da bir köy karantinaya alındı
- Doğu Perinçek A Haber'de Ali Erbaş'a destek verdi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nisan ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- AÖF online sınavında son günler! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav giriş ekranı!
- 1000 TL yardım başvuru sonucu nasıl öğrenilir? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru formu ve ekranı
- Ziraat Bankası 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası 36 ay vadeli kredi başvuru ekranı
- Son dakika: LGS sınav tarihi değişti mi? LGS yeniden ertelendi mi? LGS'ye kaç gün kaldı?
- BİM'den kadınlara özel sürpriz ürünler! BİM 5 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- 3. faz ödemeler ne zaman yapılacak? 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?
- Üniversite adayları dikkat! YKS öne mi çekildi? 2020 YKS TYT sınav tarihi ne zaman? İşte yeni tarihi...
- Son dakika: Dolar kritik seviyeyi aştı! 1 Mayıs euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?
- Son dakika: 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
- Bugün kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı, kapalı mı?
- Anneler Günü bu pazar mı? 2020 Anneler Günün ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir?