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Konya’da evine giden hemşirenin çantasını gasp eden 2 çocuk yakalandı

'da, saat 22.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Melihşah Mahallesi Fidanlı Sokak'ta hastaneden çıkıp evine giden A.P.'nin (21) yanına çakmak isteme bahanesiyle yaklaşan ve kolundaki çantasını zorla alıp kaçan 2 çocuk ekiplerince yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.05.2020 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
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HEMŞİREYİ GASP EDEN 2 ÇOCUK YAKALANDI!

Özel bir hastanede çalışan A.P., iş yerinden çıkıp yürüyerek evine gittiği sırada K.S. ve H.E.H. çakmak isteme bahanesiyle yanına yaklaştı.

ÇANTAYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Ardından 2 kişi, genç hemşirenin kolundaki çantayı alıp kaçtı. A.P.'nin ihbarının ardından verilen eşkal üzerinden çalışma başlatan Büro Amirliği ekipleri, H.E.H.'yi olay yerine yaklaşık 500 metre ilerideki bir inşaatta saklandığı yerde çantayla birlikte yakaladı.

EVİNDE BULUNDU

H.E.H.'nin ifadesi doğrultusunda K.S. de evinde yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 kişi, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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