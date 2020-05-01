İstanbul’dan gelen şahsın test sonucu pozitif çıktı Şanlıurfa karıştı
İstanbul’da koronavirüs testi yapılan ancak sonuç almadan Şanlıurfa’ya gelen şahıs ortalığı karıştırdı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine bugün Siverek ilçesine bağlı Eğriçay Mahallesi karantinaya alındı.
İstanbul'da çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye koronavirüs şüphesi ile gittiği hastanede test yapıldı. Test sonucunu beklemeyen hasta, dün memleketi olan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine geldi.
KARANTİNAYA ALINDI
İstanbul'da testi yapan sağlık kuruluşu testin pozitif çıkması ile polisten yardım alarak, hastanın Siverek ilçesine 50 kilometre uzaklıkta kırsal Eğriçay Mahallesi'ndeki ailesinin yanına döndüğünü belirledi. İlçe Kaymakamlığına bilgi verilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bin 500 nüfuslu mahalleyi karantinaya alındı.
HARFİYAT DÖKÜLDÜ
Jandarma tarafından mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Mahalle ile diğer mahalleler arasındaki bağlantı yollarına da iş makineleri ile hafriyat döküldü. Koronavirüs teşhisi konan hasta tedaviye alınırken, temasta bulunduğu aile fertlerine ise koronavirüs testi yapıldı.
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