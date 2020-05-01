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İstanbul’dan gelen şahsın test sonucu pozitif çıktı Şanlıurfa karıştı

’da testi yapılan ancak sonuç almadan ’ya gelen şahıs ortalığı karıştırdı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine bugün Siverek ilçesine bağlı karantinaya alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
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İSTANBUL’DAN ŞANLIURFA'YA GİTTİ! ORTALIK KARIŞTI

'da çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye şüphesi ile gittiği hastanede test yapıldı. Test sonucunu beklemeyen hasta, dün memleketi olan 'nın Siverek ilçesine geldi.

İstanbul’dan gelen şahsın test sonucu pozitif çıktı Şanlıurfa karıştı İSTANBUL’DAN GELEN ŞAHSIN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI ŞANLIURFA KARIŞTI

KARANTİNAYA ALINDI

İstanbul'da testi yapan sağlık kuruluşu testin pozitif çıkması ile polisten yardım alarak, hastanın Siverek ilçesine 50 kilometre uzaklıkta kırsal 'ndeki ailesinin yanına döndüğünü belirledi. İlçe Kaymakamlığına bilgi verilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bin 500 nüfuslu mahalleyi karantinaya alındı.

HARFİYAT DÖKÜLDÜ

Jandarma tarafından mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Mahalle ile diğer mahalleler arasındaki bağlantı yollarına da iş makineleri ile hafriyat döküldü. Koronavirüs teşhisi konan hasta tedaviye alınırken, temasta bulunduğu aile fertlerine ise koronavirüs testi yapıldı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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