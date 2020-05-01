AKOM'dan şiddetli yağış uyarısı! | Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
AKOM’un paylaştığı verilere göre bugün Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava, hafta sonu boyunca İstanbul’da etkisini gösterecek. AKOM, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte yurt genelinde hava durumu...
AKOM'un paylaştığı verilere göre bugün Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava, hafta sonu boyunca İstanbul'da etkisini gösterecek. AKOM, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, hafta başına kadar (Pazartesi) etkili olması beklenen sistem nedeni ile Silivri, Çatalca, Arnavutköy ve Sarıyer gibi kuzey bölgeleri başta olmak üzere, il genelinde kısa süreli (10-20 dakikalık) ve şiddetli, su baskınlarına neden olabilen gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği belirtildi.
VATANDAŞLARI UYARDI
Yetkililer, meydana gelebilecek yerel olumsuzluklar; su baskını, göllenme, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb. hadiseler için vatandaşa uyarılarda bulundu.
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