Antalya markete çocuğuyla giden ve telefonu çalınan kadına koronavirüs cezası
Antalya’da annesi markette alışveriş yaparken otomobilde bekleyen 5 yaşındaki Ali Çelik’in oyun oynadığı cep telefonu, 14- 15 yaşlarındaki bir çocuk tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Ali Mum’un annesi Özlem Mum’a, alışveriş için başka bir mahalleye geldiği için 3 bin 150 lira para cezası uyguladı.
Kızılarık Mahallesi'nde oturan Özlem Mum, oğlu Ali Çelik'i de yanına alarak yoğurt ve peynir almak için saat 13.30 sıralarında otomobiliyle Yeşildere Mahallesi'ndeki bir zincir marketin şubesine gitti. Oğlunu otomobilde bırakan Özlem Mum, alışveriş için markete girdi.
POLİSE HABER VERDİ
Alışverişin ardından dışarı çıkan Özlem Mum, araçtaki oğlunun ağladığını görünce nedenini sordu. Küçük Ali, 14- 15 yaşlarındaki bir çocuğun, oyun oynadığı cep telefonunu elinden alıp kaçtığını söyledi. Bunun üzerine Özlem Mum, polise haber verdi.
3 BİN 150 LİRA CEZA KESİLDİ
Adrese gelen Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, kapkaç olayıyla ilgili işlem yaptı. Ekipler, alışveriş için başka bir mahalleye geldiği için Özlem Mum'a da 3 bin 150 lira para cezası uyguladı.
"KEŞKE POLİSİ ARAMASAYDIK"
Özlem Mum, "Keşke polisi aramasaydık. Telefonun da taksitini yeni bitirmiştik. Daha kötü oldu bizim için" dedi. Mum ve oğlu, daha sonra evlerine gitti.
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