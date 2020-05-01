Bursa’da babasına kızıp ATM'lere saldıran kadının 11 suç kaydı çıktı!
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi’nde geçtiğimiz çarşamba günü, babasıyla yaşadığı miras tartışmasının ardından eline aldığı keserle ATM'lere saldıran 41 yaşındaki Nurcan T.'nin poliste 11 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Nurcan T. ile babası arasında, annesinden kalan miras nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nurcan T., eline aldığı keserle evden çıkıp, caddedeki ATM'lere saldırdı.
SAKİNLEŞTİRİLEMEDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sinir krizi geçiren kadını, sakinleştiremeyince sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekibinin sakinleştirici iğne yaptıkları Nurcan T., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Nurcan T.'nin ATM'lere zarar verdiği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
11 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Poliste 11 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Nurcan T.'nin hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alındı. Babasına para konusunda öfkeli olduğunu anlatan Nurcan T.'nin, "Annem öldükten sonra bana da babama da miras kaldı. Ancak babam benim paramı bana vermedi. Daha önce çok kez paramı istedim. Hepsinde de olumsuz yanıt verdi. Babamla yine bu konuda tartıştık. Sinirlerime hakim olamayarak evden aldığım keserle ATM'lere gittim. Çok sinirliydim, önüme gelen tüm ATM'lere zarar verdiğimi kabul ediyorum" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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