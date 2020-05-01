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Bursa’da babasına kızıp ATM'lere saldıran kadının 11 suç kaydı çıktı!

'nın ’nde geçtiğimiz çarşamba günü, babasıyla yaşadığı tartışmasının ardından eline aldığı keserle 'lere saldıran 41 yaşındaki Nurcan T.'nin poliste 11 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
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BABASINA KIZIP ATM'LERE SALDIRMIŞTI! SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Nurcan T. ile babası arasında, annesinden kalan nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nurcan T., eline aldığı keserle evden çıkıp, caddedeki 'lere saldırdı.

Bursa’da babasına kızıp ATM'lere saldıran kadının 11 suç kaydı çıktı BURSA’DA BABASINA KIZIP ATM'LERE SALDIRAN KADININ 11 SUÇ KAYDI ÇIKTI

SAKİNLEŞTİRİLEMEDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sinir krizi geçiren kadını, sakinleştiremeyince sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekibinin sakinleştirici iğne yaptıkları Nurcan T., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Nurcan T.'nin ATM'lere zarar verdiği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

11 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Poliste 11 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Nurcan T.'nin hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alındı. Babasına para konusunda öfkeli olduğunu anlatan Nurcan T.'nin, "Annem öldükten sonra bana da babama da miras kaldı. Ancak babam benim paramı bana vermedi. Daha önce çok kez paramı istedim. Hepsinde de olumsuz yanıt verdi. Babamla yine bu konuda tartıştık. Sinirlerime hakim olamayarak evden aldığım keserle ATM'lere gittim. Çok sinirliydim, önüme gelen tüm ATM'lere zarar verdiğimi kabul ediyorum" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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