Bodrum'dan Yunanistan'a sörf tahtasıyla geçmeye çalıştı
Muğla'nın Bodrum ilçesinden, Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na sörf tahtasıyla geçmeye çalışan Suriyeli sığınmacı yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu kişiyi, güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinden, Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na sörf tahtasıyla geçmeye çalışan Suriyeli sığınmacı yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum'un Hüseyin Burnu açıklarında sörf tahtası üzerinde yüzen bir kişinin sığınmacı olabileceği bilgisini alması üzerine harekete geçti.
Görevlendirilen ekipler, Yunanistan'a geçmeye çalıştığı tespit edilen Suriye uyruklu kişiyi, güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
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