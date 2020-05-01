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Bodrum'dan Yunanistan'a sörf tahtasıyla geçmeye çalıştı

'nın ilçesinden, 'ın İstanköy (Kos) Adası'na sörf tahtasıyla geçmeye çalışan Suriyeli sığınmacı yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, uyruklu kişiyi, güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
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BODRUM'DAN YUNANİSTAN'A SÖRF TAHTASIYLA GEÇMEYE ÇALIŞTI

'nın ilçesinden, 'ın İstanköy (Kos) Adası'na sörf tahtasıyla geçmeye çalışan Suriyeli sığınmacı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum'un Hüseyin Burnu açıklarında sörf tahtası üzerinde yüzen bir kişinin sığınmacı olabileceği bilgisini alması üzerine harekete geçti.

Görevlendirilen ekipler, Yunanistan'a geçmeye çalıştığı tespit edilen uyruklu kişiyi, güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

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