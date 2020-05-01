ABD'den koronavirüs raporu: Virüs 2 yıl kontrol edilemeyecek
En çok vakanın ve ölümlerin görüldüğü, sağlık sisteminin çöktüğü koronavirüs salgının merkezi haline gelen ABD'de çarpıcı bir rapor yayımlandı. Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi tarafından koronavirüse yönelik hazırlanan raporda virüsün iki yıl sürebileceği belirtildi.
Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de salgına ilişkin kritik rapor yayımlandı.
2 YIL SÜREBİLİR
ABD'nin Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi tarafından koronavirüse yönelik hazırlanan raporda virüsün iki yıl sürebileceği belirtildi.
KONTROL EDİLEMEYECEK
ABD Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi tarafından koronavirüse yönelik hazırlanan raporda virüsün iki yıl sürebileceği ve dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin bağışıklık kazanana kadar kontrol edilemeyebileceği belirtildi.
ÜLKELERİ UYARDI
Raporda aynı zamanda tıp dünyasının, ülke hükümet yetkililerinin duruma hazırlıklı olması konusunda uyarıda bulundu.
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