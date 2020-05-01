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ABD'den koronavirüs raporu: Virüs 2 yıl kontrol edilemeyecek

En çok vakanın ve ölümlerin görüldüğü, sağlık sisteminin çöktüğü salgının merkezi haline gelen 'de çarpıcı bir rapor yayımlandı. Araştırma ve tarafından iki yıl sürebileceği belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
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ÇARPICI KORONA RAPORU! O SÜREYE KADAR KONTROL EDİLEMEYECEK

Küresel tehdit haline gelen salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen 'de salgına ilişkin kritik rapor yayımlandı.

2 YIL SÜREBİLİR

ABD'nin Araştırma ve tarafından iki yıl sürebileceği belirtildi.

KONTROL EDİLEMEYECEK

ABD Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı ve Politika Merkezi tarafından koronavirüse yönelik hazırlanan raporda virüsün iki yıl sürebileceği ve dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin bağışıklık kazanana kadar kontrol edilemeyebileceği belirtildi.

ÜLKELERİ UYARDI

Raporda aynı zamanda tıp dünyasının, ülke hükümet yetkililerinin duruma hazırlıklı olması konusunda uyarıda bulundu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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