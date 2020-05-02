Rize’de çay hasadında çalışacak 6 bin 900 TL maaşla, 2 bin işçi arıyorlar

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımına sayılı günler kaldı. Mayıs ayının ortalarında başlaması beklenen çay tarımında bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üretecinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başladı. Rize Valiliğinin koordinesinde kaymakamlıklar, belediyeler, Çaykur, borsa, ziraat odaları ve esnaf örgütleri temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantılarda, çay hasadının nasıl yapılacağına dair yol haritası belirlenmeye çalışılıyor.

İLÇEDE 2 BİN İŞÇİ ARANIYOR

Bölgede yaş çay hasadı için oluşan işçi açığının, salgın nedeniyle kendi işi olumsuz etkilenen ve iş arayanlar ile eğitime uzaktan devam edilirken memleketine dönen üniversite öğrencileri ve Vefa Sosyal Destek Grupları ile kapatılması formülü üzerinde duruluyor. Rize'nin Fındıklı ilçesinde Çayımız Tarlada Kalmasın adıyla geliştirilen proje ile Fındıklı Belediyesi, Ziraat Odası, Muhtarlar Derneği ile İlçe Kent Konseyi ortak birlik kuruldu.

Birlik üyeleri mahalle ve köyleri gezerek aylık 6 bin 900 TL'yi bulan maaş ve sosyal güvence karşılığında çalışacak işçi arıyor. 42 bin dekar çaylık alanı olan ilçede yılda 30 bin ton dolayında çay hasadı yapılıyor. İlçede aranan 2 bin işçi ile yapılması planlanan çay hasadında yaklaşık 21 milyon TL ödeme yapılacak.

"PROJEDEN MEMNUNLAR"

Projeye ilk katılım sağlayan Selma Güldal, "Kendi işimiz, kendi çayımız. Bölgemizde ortaya çıkan işçi açığını muhakkak bir şekilde kapatmamız gerekiyor, bize de böyle bir fırsat verildi, değerlendirmek istedim. Ben günde 700 kilo çay toplarım. Gençler sunulan bu fırsatı iyi değerlendirsin" dedi.

Songül Şen ise, "Çay işçiliği için dışarıdan birileri gelip çalışacağına, bizim buranın insanları çalışsın, parayı da onlar alsın. Güzel bir proje olmuş, işsiz olanlar mecbur çalışacaklar, çay toplamak o kadar zor bir şey değil, çalışıp paralarını kazansınlar" diye konuştu.

Basri Atay da, "İşçi gelemediği için çay sezonu şu an için sıkıntılı. Bence bu anlamda gençlerin çaylığa girmesi, üreticiye destek olması çok önemli. Zaten herkes elinden geleni yapsa dışarıdan işçi gelmesine gerek kalmayacak ve böylece paramız da elimizde kalacak" ifadelerini kullandı.