İstanbul'da akılalmaz anlar! Motosikletli ölümden döndü...
Yenikapı-Bakırköy sahil yolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, otomobilin “makas” atması sonucu ölümden döndü. Maddi hasarın oluştuğu o anlar kask kamerasına yansırken, motosikletlinin tepki gösterdiği sürücü 'suçlusun' diyerek karşılık verdi. Beşiktaş’ta kameralara yansıyan görüntüde ise panelvan araç sürücüsü süratli şekilde motosikletlilerin arasından makas attığı görülüyor.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yenikapı-Bakırköy sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre motosikletini servis götüren Emir A., 06 FZR 02 plakalı motosiklet ile sahil yolunda seyretmeye başladı. Bir süre sonra yolda 34 ACU 662 plakalı otomobille süratli bir şekilde seyreden sürücü, önündeki araca makas attı. Motosikletlinin ölümden döndüğü olayda, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından yola kenarına çekerek otomobilini durduran sürücü araçtan indi. Motosiklet sürücüsü Emir A'da sürücünün yanına gelerek tepki göstermeye başladı. Otomobil sürücüsünün karşılık vermesi üzerine motosikletli makas attığını söyledi. Ancak yaptığını kabul etmeyen sürücü, aracında oluşan hasara baktı. Tartışmanın ardından taraflar ardından olay yerinden ayrıldı.
MOTOSİKLETLİLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Beşiktaş 4. Levent Büyükdere Caddesi Maslak istikametinde geçtiğimiz 8 Mart Pazar günü meydana gelen olayda ise motosiklet sürücüleri trafikte seyretmeye başladı. O esnada panelvan tipi bir araçla süratli bir şekilde seyreden sürücü, motosikletlilerin arasından makas atarak geçti. Korku dolu anlar yaşayan sürücüler yol kenarında durarak yaşadıkları şoku atlatmaya çalıştı. Motosikletliler ölümden döndüğü anları sosyal medyada paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Bomba gibi patladı! Korkunç görüntüler
- İnanılmaz kaza! Ortalık savaş alanı
- Alman televizyonunda "Türkiye" önerisi!
- Uyarı yapıldı! Türkiye genelinde etkili olacak
- Büyükçekmece sahilinde garip olay! Herkes oraya koştu
- İstanbul Valisi duyurdu: Sağlıkçıların çilesi bitti
- Bursa'da akılalmaz manzara! Kilometrelerce kuyruk oluştu
- Elazığ şehidini son yolcuğuna uğurladı
- Otogarda akılalmaz pazarlık! İzni olmayana izin
- Muğla'da korkutan deprem!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Kasım celbi ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
- 1-2-3 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?
- Kısa çalışma ödeneği bekleyenler dikkat! Ödemeler o tarihte yapılacak! Kimler kısa çalışma ödeneği alabilecek?
- Son dakika: Muğla Marmaris'te korkutan deprem! 30 Nisan son depremler
- Koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de il il vaka sayısı ne kadar? 30 Nisan corona virüsünden kaç kişi öldü?
- 65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkabilecek mi? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Son dakika: Şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek? e-Devlet şehir dışı çıkış izin belgesi nasıl alınır?
- Bakan Selçuk son dakika duyurdu! İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? 2020 Mayıs ayı işsizlik ödeneği yattı mı?
- Kawasaki hastalığı nedir? Koronavirüsle kawasaki hastalığının ilişkisi var mı? Kawasaki hastalığı belirtileri neler?
- Dolar son dakika: 30 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları alış-satış fiyatı
- pa.edu.tr: 26. Dönem POMEM sınav sonuçları sorgulama! 2020 POMEM yedek aday sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Altın fiyatları hareketli! 30 Nisan gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar