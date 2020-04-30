30 Nisan 2020, Perşembe
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Gaziantep’e gelen 1500 mevsimlik tarım işçisi çadırlarında karantinada

ilçesine gelen bin 500 mevsimlik işçisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçüldükten sonra çadırlarında 14 gün süreli karantinaya alındı. Tarım işçilerinin rutin aralıklarla sağlık kontrollerinin yapılarak sürecinde takip edilecekleri de belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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1500 İŞÇİYE KARANTİNA!

İlçeye işlerinde çalışmak için çevre il ve ilçelerden gelen bin 500 mevsimlik ; Çubuk, Akınyolu, Karakaya, Ortaklı, Şahmaran ve Yerliburun mahalleleri kırsalındaki konaklama alanlarına yerleştirildi.

BİLGİLENDİRME YAPILDI

Kırmızı biber ekimi, çapası ile hasadını yapacak olan mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı çadırlara gelen Jandarma, Sağlık ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koronavirüs ile ilgili bilgilendirme yaptı.

KONTROLLER YAPILDI

Bölgeyi dezenfekte edip maske dağıtan ekipler, tarım işçilerin ateşini ölçerek kayıt altına aldı.

14 GÜN SÜRE İLE KARANTİNA

Ekipler, çalışmasını tamamladıktan sonra Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun mevsimlik tarım işçileri ile ilgili aldığı kararla yayınlanan genelge doğrultusunda tarım işçilerini 14 gün süre ile karantinaya aldı.

SÜREÇ TAKİP EDİLECEK

Tarım işçilerinin rutin aralıklarla sağlık kontrollerinin yapılarak sürecinde takip edilecekleri de belirtildi.

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