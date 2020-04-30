Gaziantep’e gelen 1500 mevsimlik tarım işçisi çadırlarında karantinada
İslahiye ilçesine gelen bin 500 mevsimlik tarım işçisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçüldükten sonra çadırlarında 14 gün süreli karantinaya alındı. Tarım işçilerinin rutin aralıklarla sağlık kontrollerinin yapılarak karantina sürecinde takip edilecekleri de belirtildi.
İlçeye tarım işlerinde çalışmak için çevre il ve ilçelerden gelen bin 500 mevsimlik tarım işçisi; Çubuk, Akınyolu, Karakaya, Ortaklı, Şahmaran ve Yerliburun mahalleleri kırsalındaki konaklama alanlarına yerleştirildi.
BİLGİLENDİRME YAPILDI
Kırmızı biber ekimi, çapası ile hasadını yapacak olan mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı çadırlara gelen Jandarma, Sağlık ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koronavirüs ile ilgili bilgilendirme yaptı.
KONTROLLER YAPILDI
Bölgeyi dezenfekte edip maske dağıtan ekipler, tarım işçilerin ateşini ölçerek kayıt altına aldı.
14 GÜN SÜRE İLE KARANTİNA
Ekipler, çalışmasını tamamladıktan sonra Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun mevsimlik tarım işçileri ile ilgili aldığı kararla yayınlanan genelge doğrultusunda tarım işçilerini 14 gün süre ile karantinaya aldı.
SÜREÇ TAKİP EDİLECEK
Tarım işçilerinin rutin aralıklarla sağlık kontrollerinin yapılarak karantina sürecinde takip edilecekleri de belirtildi.
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