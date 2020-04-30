İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Taksi seferleriyle sağlık çalışanları ücretsiz taşınacak
Son dakika haberine göre: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 12 bin 500 taksi seferi ile sağlık çalışanlarını ücretsiz taşınacağını duyurdu. Bilindiği üzere sağlıkçılar yasak günlerinde ulaşım konusunda sıkıntı yaşıyordu.
İstanbul Vali Yerlikaya, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ulaşım konusunda sıkıntılar yaşayan sağlıkçılara müjdeyi verdi. Vali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 12 bin 500 taksi seferi ile sağlık çalışanlarını ücretsiz taşınacağını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
ÜCRETSİZ TAŞINACAKLAR
"Sağlık çalışanlarımıza taksicilerden büyük destek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak."
CİDDİ SIKINTILAR YAŞANIYOR
Bilindiği üzere sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde CHP'li İBB yönetimi tarafından seferlerde yapılan azaltma yüzünden hem vatandaşlar hem de sağlık çalışanları ciddi sıkıntılar yaşıyor.
VALİ YERLİKAYA GEREKEN ADIMI ATTI
Nöbete giden ya da nöbet çıkan sağlık çalışanları için çileye dönüşen bu duruma çareyi Ali Yerlikaya çözümü buldu ve ücretsiz ulaşım için gerekli adımları attı.
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