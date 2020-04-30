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İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Taksi seferleriyle sağlık çalışanları ücretsiz taşınacak

Son dakika haberine göre: Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 12 bin 500 taksi seferi ile sağlık çalışanlarını ücretsiz taşınacağını duyurdu. Bilindiği üzere sağlıkçılar yasak günlerinde ulaşım konusunda sıkıntı yaşıyordu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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İSTANBUL VALİSİ DUYURDU: SAĞLIKÇILARIN ÇİLESİ BİTTİ

, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ulaşım konusunda sıkıntılar yaşayan sağlıkçılara müjdeyi verdi. Vali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 12 bin 500 taksi seferi ile sağlık çalışanlarını ücretsiz taşınacağını duyurdu.

İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Taksi seferleriyle sağlık çalışanları ücretsiz taşınacak İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA DUYURDU: TAKSİ SEFERLERİYLE SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜCRETSİZ TAŞINACAK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

ÜCRETSİZ TAŞINACAKLAR

"Sağlık çalışanlarımıza taksicilerden büyük destek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak."

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CİDDİ SIKINTILAR YAŞANIYOR

Bilindiği üzere sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde 'li yönetimi tarafından seferlerde yapılan azaltma yüzünden hem vatandaşlar hem de sağlık çalışanları ciddi sıkıntılar yaşıyor.

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VALİ YERLİKAYA GEREKEN ADIMI ATTI

Nöbete giden ya da nöbet çıkan sağlık çalışanları için çileye dönüşen bu duruma çareyi Ali Yerlikaya çözümü buldu ve ücretsiz ulaşım için gerekli adımları attı.

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