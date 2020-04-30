İstanbul’da otogarda sahte seyahat belgesi pazarlığı! Nasıl yola çıktıkları ortaya çıktı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat etmek isteyen vatandaşların seyahat izin belgesi alması zorunlu hale getirildi. Gerekli şartları yerine getiremeyen ve bu yüzden belge alamayanlara ise bazı otobüs şirketleri tarafından fahiş fiyatlara bilet kesiliyor. İzin belgesi olmayan yolcuların ise nasıl yola çıktıkları ortaya çıktı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 31 ile giriş çıkışlar kısıtlandı. Seyahat etmek isteyen vatandaşların kaymakamlıklardan izin belgesi alması gerekiyor. İzin belgesi ise sadece tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlara veriliyor.
Ancak seyahat belgesi bulunmayan vatandaşlar yine de otogarlara gidiyor. Satıcılar ise belgesi olmayan vatandaşlara e-devlet üzerinden çıkarılan imzasız ve mühürsüz evraklar karşılığında yüksek fiyattan bilet satıyor.
300-350 LİRAYI BULAN FİYATLAR
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın çıkışında çok sayıda otobüs ise yolcu almak için bekliyor. Otogar çıkışında DHA muhabirinin görüştüğü bir otobüs şoförü, seyahat izin belgesi olmadığını söyleyen muhabirimize bilet ayarlayabileceğini, İstanbul-Ankara için bilet fiyatının yaklaşık 300-350 lira olduğunu söyledi.
OTOGARDA BİR FİRMAYA YÖNLENDİRDİ
Ertesi gün için haber vereceğini belirten otobüs şoförü muhabirimizi otogarda bir firmaya yönlendirdi. Muhabir, otogar çıkışında görüştüğü kişinin yönlendirmesiyle gittiği yazıhanedeki kişilere muhabirimiz 'izin belgesi' olmadığını söyleyerek, Ankara'ya bilet almak istediğini söyledi.
ANKARA BİLETİ 150 LİRA
Oradaki görevlini istediği SGK ve ikametgah döküm belgesini e-devlet üzerinden alarak kendisine verdi. Bu belgeleri gören görevli daha sonra 70-100 lira arasında olması gereken bileti 150 liraya sattı ve bileti uzatırken de "herhangi bir polis çevirmesinde çıkardığınız bu belgeler sizin için yeterli" dedi.
YOLCU TOPLARKEN DURDURULDU
DHA muhabiri, izni bulunmayan diğer yolcularla birlikte 20 kişilik servis aracına bindi. Belirli noktalarda yolcu alarak Ankara'ya gidecek olan servis aracı, hareket ettikten sonra Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Esenler Otogar Polis Amirliği ve Küçükçekmece ilçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan baskınla servis aracındaki 4 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinden 3 bin 150 lira idari para cezası kesti. Ayrıca bu kişiler hakkında TCK'nın 195. maddesine göre de soruşturma başlatıldı. Servis aracında Adapazarı'nda ikameti bulunan ve cezaevinden tahliye edilen bir kişinin olduğu belirlendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İstanbul'da akılalmaz anlar! Motosikletli ölümden döndü...
- Muğla'da korkutan deprem!
- İnanılmaz kaza! Ortalık savaş alanı
- Bursa'da akılalmaz manzara! Kilometrelerce kuyruk oluştu
- Elazığ şehidini son yolcuğuna uğurladı
- Büyükçekmece sahilinde garip olay! Herkes oraya koştu
- Bomba gibi patladı! Korkunç görüntüler
- Uyarı yapıldı! Türkiye genelinde etkili olacak
- İstanbul Valisi duyurdu: Sağlıkçıların çilesi bitti
- Alman televizyonunda "Türkiye" önerisi!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Kasım celbi ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
- 1-2-3 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?
- Kısa çalışma ödeneği bekleyenler dikkat! Ödemeler o tarihte yapılacak! Kimler kısa çalışma ödeneği alabilecek?
- Son dakika: Muğla Marmaris'te korkutan deprem! 30 Nisan son depremler
- Koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de il il vaka sayısı ne kadar? 30 Nisan corona virüsünden kaç kişi öldü?
- 65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkabilecek mi? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Son dakika: Şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek? e-Devlet şehir dışı çıkış izin belgesi nasıl alınır?
- Bakan Selçuk son dakika duyurdu! İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? 2020 Mayıs ayı işsizlik ödeneği yattı mı?
- Kawasaki hastalığı nedir? Koronavirüsle kawasaki hastalığının ilişkisi var mı? Kawasaki hastalığı belirtileri neler?
- Dolar son dakika: 30 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları alış-satış fiyatı
- pa.edu.tr: 26. Dönem POMEM sınav sonuçları sorgulama! 2020 POMEM yedek aday sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Altın fiyatları hareketli! 30 Nisan gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar