Rusya'da vaka sayısı 100 bine yaklaştı! Putin sağlık ekipmanlarının yetersiz olduğunu itiraf etti

Rusya'da koronavirüs pozitif vaka sayısı Çin ve İran'da görülen toplam vaka sayısını geçti. Rusya hükümetinden Salı günü yapılan açıklamada, son bir günde koronavirüsün bulaştığı kişi sayısının 6.411 arttığı, böylece toplam vaka sayısının 93.558'e ulaştığı açıklandı.

EKİPMAN İTİRAFI

Salgının hızla yayıldığı ve vaka sayısının 100 bine yaklaştığı Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüsle mücadelenin ön saflarındaki sağlık çalışanlarının yeterli bireysel koruyucu donanıma sahip olmadığını kabul etti.

ÜRETİM YETERSİZ KALDI

Putin televizyonlardan naklen yayınlanan brifingde, "Önceki zamanlarla kıyaslandığında çok daha fazla üretiyoruz, ama hala yetmiyor. Üretimdeki, ithalattaki artışa rağmen, her türlü malzeme eksik" diye konuştu.

Putin, Rusya'nın şu anda günde 100 bin koruyucu giysi ürettiğini, mart ayında bu sayının sadece 3 bin olduğunu söyledi. Aynı şekilde maske üretiminin de nisan ayında on misli artırılarak günde 8,5 milyona çıkarıldığını kaydetti.

KISITLAMALAR UZATILDI

Koronavirüs vakalarının 93 bini aştığı Rusya'da şu ana kadar Covid-19'dan öldüğü açıklananların toplam sayısı 867. Ülkede salgının yayılmasını önlemeye yönelik sokağa çıkma sınırlamalarının son olarak 11 Mayıs'a kadar uzatıldığı açıklanmıştı.

Rusya lideri hükümetin salgının hızını kesmeyi başardığını ama Rusya halkının bir süre daha kendilerini izole etmesi gerektiğini söyledi. Rusya'da özellikle de bağlı bölgelerde çalışan sağlık çalışanları doğru dürüst bireysel koruyucu donanımları olmadığından yakınıyorlar.