Eminönü'ndeki kuşları arabasıyla ezmişti! Adliyeye sevk edildi!
Fatih, Eminönü Meydanı'nda dün sabah saatlerinde aracıyla çok sayıda güvercini ezen sürücü adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde " U " dönüşü yaparken güvercinleri ezdiğini söylediği öğrenildi.
Olay, dün sabah saatlerinde Eminönü Meydanı'nda yaşandı. Meydanda araç kullanan bir kişi, bir anda direksiyonunu güvercinlerin üzerine kırdı. Hızını kesmeyen sürücü, yem yiyen onlarca güvercini ezdi.
EVİNDE YAKALANDI
Vatandaşların ihbarıyla olay sonrası çalışma yapan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yeri ve çevrede bulunan güvenlik kamarası kayıtlarını inceleyerek plakasını tespit ettikleri aracın, Üsame E.(26) isimli, bir kişi tarafından kiralandığını tespit etti. Şüpheli, Esenler Havalimanı Mahallesi'ndeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Üsame E. "Mala zarar verme" ve "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından iki adet kaydının olduğu öğrenildi.
Güvercinleri ezen Üsame E. Sirkeci Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyette verdiği ifadesinde gece arkadaşında kaldıktan sonra sabah saatlerinde Eminönü Meydanı'na gezmeye geldiğini ve meydanda "U" dönüşü yaparken güvercinleri fark etmeyerek ezdiğini söylediği öğrenildi.
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