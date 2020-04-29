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Eminönü'ndeki kuşları arabasıyla ezmişti! Adliyeye sevk edildi!

Fatih, 'nda dün sabah saatlerinde aracıyla çok sayıda güvercini ezen sürücü adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde " U " dönüşü yaparken güvercinleri ezdiğini söylediği öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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EMİNÖNÜ'NDEKİ KUŞLARI ARABASIYLA EZMİŞTİ!

Olay, dün sabah saatlerinde 'nda yaşandı. Meydanda araç kullanan bir kişi, bir anda direksiyonunu güvercinlerin üzerine kırdı. Hızını kesmeyen sürücü, yem yiyen onlarca güvercini ezdi.

Dehşete düşüren görüntü! Eminönü Meydanı'ndaki kuşları arabasıyla ezdi DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜ! EMİNÖNÜ MEYDANI'NDAKİ KUŞLARI ARABASIYLA EZDİ

EVİNDE YAKALANDI

Vatandaşların ihbarıyla olay sonrası çalışma yapan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yeri ve çevrede bulunan güvenlik kamarası kayıtlarını inceleyerek plakasını tespit ettikleri aracın, Üsame E.(26) isimli, bir kişi tarafından kiralandığını tespit etti. Şüpheli, Esenler Havalimanı Mahallesi'ndeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Üsame E. "Mala zarar verme" ve "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından iki adet kaydının olduğu öğrenildi.

Eminönü'ndeki kuşları arabasıyla ezmişti! Adliyeye sevk edildi! EMİNÖNÜ'NDEKİ KUŞLARI ARABASIYLA EZMİŞTİ! ADLİYEYE SEVK EDİLDİ!

Güvercinleri ezen Üsame E. Sirkeci Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyette verdiği ifadesinde gece arkadaşında kaldıktan sonra sabah saatlerinde Eminönü Meydanı'na gezmeye geldiğini ve meydanda "U" dönüşü yaparken güvercinleri fark etmeyerek ezdiğini söylediği öğrenildi.

Dehşete düşüren görüntü! Eminönü Meydanı'ndaki kuşları arabasıyla ezdi DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜ! EMİNÖNÜ MEYDANI'NDAKİ KUŞLARI ARABASIYLA EZDİ
Dehşete düşüren görüntü! Eminönü Meydanı'ndaki kuşları arabasıyla ezdi DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜ! EMİNÖNÜ MEYDANI'NDAKİ KUŞLARI ARABASIYLA EZDİ

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