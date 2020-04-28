Dehşete düşüren görüntü! Eminönü Meydanı'ndaki kuşları arabasıyla ezdi
Eminönü Meydanı'nda tur atan bir kişi aracını üzerine sürerek onlarca güvercini öldürdü. Yaklaşık 20 kuşu öldüren sürücü, olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki esnaflar ise duruma tepki gösterdi.
Olay, sabah saatlerinde Eminönü Meydanı'nda yaşandı. Meydanda araç kullanan bir kişi, bir anda direksiyonunu güvercinlerin üzerine kırdı. Hızını kesmeyen sürücü, yem yiyen onlarca güvercini ezdi. Sürücü kaçarken çevredeki esnaf olay yerine koştu. Onlar güvercinin öldüğünü gören çevre esnafı duruma tepki gösterdi.
"20 KUŞU EZDİ"
Ali Güler, "Beyaz bir araç, meydanda kuşların tam karşısına gelecek şekilde döndü. Son sürat kuşların içine girdi ve ezerek geçti. Yaklaşık 20 kuş ezdi. Ben uzak bir mesafedeydim. Buradaki esnafın müdahale etme şansı olmadı. Bastı gitti" dedi.
"İŞLEM YAPILABİLMESİ İÇİN GÜVERCİNLERİN SAHİPLİ OLMASI GEREK"
"Şikayette bulunmak için karakola gittim" diyen Güler, "İşlem yapılabilmesi için güvercinlerin sahipli olması gerektiğini söylediler. Yaptığı canice bir şey ama ruh halini bilemiyoruz. Toplum içinde bu insanla yaşayacağız. Başkalarına zarar vermemesi için tedavi edilmesi, hukuken bir ceza alması gerekiyor." diye konuştu.
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