29 Nisan 2020, Çarşamba
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Gaziantep'te, PTT önlerinde uzun kuyruk

'te, işlem yaptırmak için şubelerine gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Görevliler, kuyrukta bekleyenleri sık sık sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

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Giriş Tarihi: 29.04.2020
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GAZİANTEP'TE, PTT ÖNLERİNDE UZUN KUYRUK

'te, tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000'er liralık ödemelerin evlerine getirilmesini beklemeyen, faturalarını yatırmak isteyen ve e-Devlet şifresi almak isteyenler, önlerinde yoğunluğa neden oldu.

SIK SIK UYARI YAPILDI

PTT şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluşturan kişiler, polisler tarafından sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyarıldı.

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