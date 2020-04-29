Gaziantep'te, PTT önlerinde uzun kuyruk
Gaziantep'te, işlem yaptırmak için PTT şubelerine gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Görevliler, kuyrukta bekleyenleri sık sık sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Gaziantep'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000'er liralık ödemelerin evlerine getirilmesini beklemeyen, faturalarını yatırmak isteyen ve e-Devlet şifresi almak isteyenler, PTT önlerinde yoğunluğa neden oldu.
SIK SIK UYARI YAPILDI
PTT şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluşturan kişiler, polisler tarafından sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyarıldı.
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