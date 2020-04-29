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Antalya’da tamir için sanayiye getirilen kamyonette ceset bulundu

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29.04.2020
Manavgat ilçesinde sanayi sitesinde tamir için bekleyen kamyonette yaşayan 53 yaşındaki Orhan Barut dün saat 21.30 sıralarında ölü olarak bulundu. Polis yanında duran araçlar nedeniyle kapısını açamadığı kamyoneti iterek yola çıkardı.

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