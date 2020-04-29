Kocaeli’de feci kaza! Süt toplama kamyonetinin çarptığı üretici öldü
Kocaeli’de dün Kandıra ilçesi Akçabeyli Mahallesi’nde, 76 yaşındaki süt üreticisi Cafer Kurt (76) geri manevra yapan süt toplama kamyonetinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Süt almak için gelen F.K. idaresindeki 41 N 7820 plakalı kamyonet, geri manevra sırasında, süt üreticisi Cafer Kurt'a çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan Kurt, vatandaşların ihbarıyla gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATA VEDA ETTİ
Kurt yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü F.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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