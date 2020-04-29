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Kocaeli’de feci kaza! Süt toplama kamyonetinin çarptığı üretici öldü

’de dün Kandıra ilçesi Akçabeyli Mahallesi’nde, 76 yaşındaki süt üreticisi (76) geri manevra yapan süt toplama kamyonetinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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Süt almak için gelen F.K. idaresindeki 41 N 7820 plakalı kamyonet, geri manevra sırasında, süt üreticisi 'a çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Kurt, vatandaşların ihbarıyla gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATA VEDA ETTİ

Kurt yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü F.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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