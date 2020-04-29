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10 milyon lira ödülle aranan PKK'lı kadın terörist, kanserden ölmüş

’nın 'nde kırmızı kategoride aranan 'nın sözde '' yürütme konseyi üyesi ve kadın sorumlusu '' kod adlı ’in (44), kırsalındaki bir mağarada kanserden öldüğü belirlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST KANSERDEN ÖLDÜ

'nın 'nde 10 milyon lira ödülle aranan 'lı terörist '' kod adlı 'in kansere yakalanıp, 2 ay önce kırsalındaki bir mağarada öldüğü ortaya çıktı.

TELSİZ KONUŞMALARINDAN BELİRLENDİ

Güvenlik güçlerinin yaptığı istihbari çalışma ve telsiz dinlemelerinde elde edilen bilgilere göre, örgütün HPG yapılanmasının konsey üyesi ve sözde yürütme konseyi üyesi ve kadın sorumlusu olan Hafize Özdemir'in kanserden öldüğü teröristler arasında yapılan telsiz konuşmasında belirlendi.

KANSERDEN ÖLMÜŞ

Terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu 'Munzur' kod adlı terörist ile Kandil bölgesindeki 'Roj' kod adlı teröristlerin yaptığı telsiz görüşmesi güvenlik güçlerince deşifre edildi. Görüşmede, "Avesta arkadaşımız uzun zamandır hastaydı. 'Doktor Deniz' arkadaşımız tedavi etmek için uzun uğraşlar verdi. Kemiklerinde çok ciddi sorunlar vardı ve kış üslenmesi sırasında fenalaştı, hastalığına yakalanmış ve şubat ayı ortalarında öldü" ifadelerini kullandığı belirtildi.

YER TESPİTİ YAPILACAK

Güvenlik güçlerinin, 'ın Cizre ilçesi doğumlu olan 1993 yılında terör örgütüne katılan Hafize Özdemir'in öldüğü bölgenin yer tespitinin yapılması için çalışma başlattığı ifade edildi.

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