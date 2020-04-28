Antalya’da 17 gündür aranan Hayriye Nur Özyurt bulundu
Antalya'da, 17 gün önce "markete gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Hayriye Ahu Özyurt bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kütükçü Mahallesi'nde anneannesi Ayşe Yıldırım ile yaşayan lise 2. sınıf öğrencisi Hayriye Nur Özyurt 17 gün önce "markete gidiyorum" diyerek evden ayrıldıktan sonra dönmemesi üzerine çalışma başlattı.
AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Lise 2. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Hayriye Nur Özyurt, Kepez ilçesinde bulunarak işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.
POLİSE BAŞVURMUŞTU
Hayriye Nur Özyurt'un "kayıp" olduğunu dün söyleyen Ayşe Yıldırım, torununun, 17 gün önce "markete gidiyorum" diyerek evden ayrıldığını, genç kızın eve dönmemesi ve cep telefonuna ulaşılmaması üzerine polise giderek kayıp müracaatı yaptıklarını kaydetmişti.
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