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Antalya’da 17 gündür aranan Hayriye Nur Özyurt bulundu

'da, 17 gün önce "markete gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Hayriye Ahu Özyurt .

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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17 GÜN SONRA HABER GELDİ!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kütükçü Mahallesi'nde anneannesi ile yaşayan lise 2. sınıf öğrencisi 17 gün önce "markete gidiyorum" diyerek evden ayrıldıktan sonra dönmemesi üzerine çalışma başlattı.

Antalya’da 17 gündür haber alınamayan kayıp Hayriye'nin anneannesi: Ben onsuz, o bensiz yaşayamaz ANTALYA’DA 17 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN KAYIP HAYRİYE'NİN ANNEANNESİ: BEN ONSUZ, O BENSİZ YAŞAYAMAZ

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Lise 2. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Hayriye Nur Özyurt, Kepez ilçesinde bulunarak işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Antalya’da 17 gündür haber alınamayan kayıp Hayriye'nin anneannesi: Ben onsuz, o bensiz yaşayamaz ANTALYA’DA 17 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN KAYIP HAYRİYE'NİN ANNEANNESİ: BEN ONSUZ, O BENSİZ YAŞAYAMAZ

POLİSE BAŞVURMUŞTU

Hayriye Nur Özyurt'un "" olduğunu dün söyleyen Ayşe Yıldırım, torununun, 17 gün önce "markete gidiyorum" diyerek evden ayrıldığını, genç kızın eve dönmemesi ve cep telefonuna ulaşılmaması üzerine polise giderek kayıp müracaatı yaptıklarını kaydetmişti.

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