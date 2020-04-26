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Koronavirüs salgını orada ortaya çıkmıştı! Wuhan'daki tüm hastalar taburcu edildi

, korona virüs salgının ortaya çıktığı kentindeki tüm hastaların taburcu edildiğini açıkladı. Ülkede korona virüs tedavisi gören 77 bin 394 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.04.2020 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
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WUHAN'DAKİ TÜM HASTALAR TABURCU EDİLDİ

Sözcüsü Mi Feng, yaptığı açıklamada yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Hubei eyaletinin kentinde tedavi gören tüm hastaların taburcu edildiğini söyledi.

Mi Feng, artık korona virüs hastasının bulunmadığı Wuhan'da virüse karşı kazanılan zaferin sağlık çalışanlarının yoğun çalışmasının bir sonucu olduğunu belirtti.

77 BİN 394 KİŞİ İYİLEŞTİ

Wuhan'da 46 bin 452 korona virüs vakası tespit edilmiş, hastalardan 3 bin 869'u hayatını kaybetmişti. Çin genelinde son verilere göre vaka sayısı 82 bin 827 olarak açıklanırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 632'ye ulaştı.

Ülkede korona virüs tedavisi gören 77 bin 394 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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