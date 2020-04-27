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İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti

tedbirleri kapsamında hayata geçirilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibarıyla sona erdi. Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte vatandaşlar akın etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
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İSTANBULLULAR İSTİKLAL CADDESİ'NE AKIN ETTİ

tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibarıyla sona erdi.

İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti İSTANBULLULAR İSTİKLAL CADDESİ'NE AKIN ETTİ

YÜRÜYÜŞE ÇIKTILAR

Yasağın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti. Caddede yürüyüş yapan vatandaşlardan bazılarında maske bulunurken bazılarının maske takmadığı gözlemlendi.

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