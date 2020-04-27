Son dakika: Burdur Çeltikçi'de 2 mahalle karantinaya alındı
Son dakika haberine göre Burdur Valiliği'nden açıklama geldi.Burdur'un Çeltikçi ilçesinde, aynı aileden 2 kişide koronavirüs teşhis edilmesi üzerine 2 mahalle karantinaya alındı.
Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çeltikçi ilçemizde bir ailede iki Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ilçe merkezindeki Konak ve Cami Mahalleleri karantina altına alınmıştır" denildi.
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