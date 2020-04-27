İstanbul’da faciadan dönüldü! Aksaray'da yeraltı çarşısının merdivenlerine otomobil düştü
Fatih Aksaray'da, saat 07.30 sıralarında Aksaray Adnan Menderes Bulvarı üzerinde İETT otobüsüyle bir otomobilin karıştığı kazada otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yeraltı çarşısının camından aşağıya düştü. Kazada iki kişi hafif yaralandı. Yeraltı çarşısının kapalı olması olası bir faciayı önledi.
İddiaya göre 34 EY 481 plakalı Süleyman Yağmur yönetimindeki otomobil seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen 34 NL 8038 plakalı Erkan Balcancı yönetimindeki İETT otobüsüyle çarpıştı.
YERALTI ÇARŞISININ CAMINDAN AŞAĞIYA DÜŞTÜ
Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Yağmur direksiyon hakimiyetini kaybederek yeraltı çarşısının camından aşağıya düştü. Kazada otomobilde bulunan şoför Süleyman Yağmur ve ismi öğrenilemeyen bir kişi hafif yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri araç içinde bulunan hafif yaralı vatandaşları ambulansa teslim etti.
YERALTI ÇARŞISININ KAPALI OLMASI OLASI BİR FACİAYI ÖNLEDİ
Ambulansta ayakta tedavi gören vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yeraltı çarşısından aşağıya düşen araç çekici yardımıyla yukarı çekildi. Aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından kontrollü sağlanan trafik normale döndü. Yeraltı çarşısının kapalı olması olası bir faciayı önledi.
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