27 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da faciadan dönüldü! Aksaray'da yeraltı çarşısının merdivenlerine otomobil düştü

İstanbul’da faciadan dönüldü! Aksaray'da yeraltı çarşısının merdivenlerine otomobil düştü

'da, saat 07.30 sıralarında Aksaray Adnan Menderes Bulvarı üzerinde otobüsüyle bir otomobilin karıştığı kazada otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yeraltı çarşısının camından aşağıya düştü. Kazada iki kişi hafif yaralandı. Yeraltı çarşısının kapalı olması olası bir faciayı önledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
ABONE OL
GÖRÜNTÜ İSTANBUL'DAN! FACİADAN DÖNÜLDÜ

İddiaya göre 34 EY 481 plakalı yönetimindeki otomobil seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen 34 NL 8038 plakalı Erkan Balcancı yönetimindeki otobüsüyle çarpıştı.

YERALTI ÇARŞISININ CAMINDAN AŞAĞIYA DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Yağmur direksiyon hakimiyetini kaybederek yeraltı çarşısının camından aşağıya düştü. Kazada otomobilde bulunan şoför Süleyman Yağmur ve ismi öğrenilemeyen bir kişi hafif yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri araç içinde bulunan hafif yaralı vatandaşları ambulansa teslim etti.

YERALTI ÇARŞISININ KAPALI OLMASI OLASI BİR FACİAYI ÖNLEDİ

Ambulansta ayakta tedavi gören vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yeraltı çarşısından aşağıya düşen araç çekici yardımıyla yukarı çekildi. Aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından kontrollü sağlanan trafik normale döndü. Yeraltı çarşısının kapalı olması olası bir faciayı önledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA