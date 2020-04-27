Bursa’da genç kadın, evine giren maskeli saldırganı sırtından bıçakladı
Bursa’da, saat 08.00 sıralarında, Yıldırım İlçesi Millet Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki Ayşe K. evine girerek, elleriyle boğazını sıkan maskeli saldırganı, sırtından bıçakladı. Sırtında bıçak ile yaralı halde kaçan saldırgan aranıyor.
2 katlı binanın giriş katındaki dairede yalnız yaşayan Ayşe K., sabah televizyonu açıp, izlemeye başladı. Ancak bu sırada eve arka kapıdan maskeli bir kişi girdi.
BIÇAĞI SIRTINA SAPLADI
Kimliği belirsiz kişi, Ayşe K.'ye, saldırıp, boğmak istedi. Kadın karşı koyunca ikili arasında arbede çıktı. Ayşe K.,sehpanın üzerinde duran bıçağı alıp, saldırganın sırtına sapladı.
AİLESİNDEN YARDIM İSTEDİ
Yaralanan saldırgan, sırtındaki bıçakla olay yerinden kaçtı. Ayşe K. ise hemen üst katta yaşayan ailesinden yardım istedi.
ARKA KAPIDAN SESLER DUYDU
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ayşe K., polise verdiği ifadesinde, evde yalnız olduğu sırada arka kapıdan gelen sesler duyduğunu, televizyon izlediği sırada siyah kıyafetli maskeli bir kişinin kendisine saldırdığını anlattı.
"BENİ NEDEN ŞİKAYET ETTİN?"
Ayşe K., boğazını elleriyle sıkarak kendisini boğmaya çalışan saldırganın, "Beni neden şikayet ettin?" diye, bağırdığını ileri sürdü. Polis ekipleri, saldırganın kimliğini tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı.
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