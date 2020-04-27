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Bursa’da genç kadın, evine giren maskeli saldırganı sırtından bıçakladı

’da, saat 08.00 sıralarında, 'nde yaşayan 34 yaşındaki Ayşe K. evine girerek, elleriyle boğazını sıkan maskeli saldırganı, sırtından bıçakladı. Sırtında ile yaralı halde kaçan saldırgan aranıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
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DEHŞET VERİCİ! EVE GİREN MASKELİ SALDIRGAN...

2 katlı binanın giriş katındaki dairede yalnız yaşayan Ayşe K., sabah televizyonu açıp, izlemeye başladı. Ancak bu sırada eve arka kapıdan maskeli bir kişi girdi.

Bursa’da genç kadın, evine giren maskeli saldırganı sırtından bıçakladı BURSA’DA GENÇ KADIN, EVİNE GİREN MASKELİ SALDIRGANI SIRTINDAN BIÇAKLADI

BIÇAĞI SIRTINA SAPLADI

Kimliği belirsiz kişi, Ayşe K.'ye, saldırıp, boğmak istedi. Kadın karşı koyunca ikili arasında arbede çıktı. Ayşe K.,sehpanın üzerinde duran bıçağı alıp, saldırganın sırtına sapladı.

AİLESİNDEN YARDIM İSTEDİ

Yaralanan saldırgan, sırtındaki bıçakla olay yerinden kaçtı. Ayşe K. ise hemen üst katta yaşayan ailesinden yardım istedi.

ARKA KAPIDAN SESLER DUYDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve ekibi sevk edildi. tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ayşe K., polise verdiği ifadesinde, evde yalnız olduğu sırada arka kapıdan gelen sesler duyduğunu, televizyon izlediği sırada siyah kıyafetli maskeli bir kişinin kendisine saldırdığını anlattı.

"BENİ NEDEN ŞİKAYET ETTİN?"

Ayşe K., boğazını elleriyle sıkarak kendisini boğmaya çalışan saldırganın, "Beni neden şikayet ettin?" diye, bağırdığını ileri sürdü. Polis ekipleri, saldırganın kimliğini tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı.

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