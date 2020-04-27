Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Adreslerdeki aramalarda 150 gram uyuşturucu, 78 sentetik uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi, 2 pompalı tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Nizip ilçesinde ise bir adrese yapılan operasyonda uyuşturucu sattığı gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.