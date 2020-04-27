Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 2 operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
NELER ELE GEÇİRİLDİ?
Adreslerdeki aramalarda 150 gram uyuşturucu, 78 sentetik uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi, 2 pompalı tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Nizip ilçesinde ise bir adrese yapılan operasyonda uyuşturucu sattığı gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
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