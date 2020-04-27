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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

'te, satıcılarına yönelik düzenlenen 2 operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. işlemleri devam ediyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
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ÖLÜM TACİRLERİNE OPERASYON! YAKALANDILAR

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ile Mücadele Şubesi ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Adreslerdeki aramalarda 150 gram uyuşturucu, 78 sentetik uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi, 2 pompalı tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Nizip ilçesinde ise bir adrese yapılan operasyonda uyuşturucu sattığı gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı. işlemleri devam ediyor.

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