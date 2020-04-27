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Yunusların nadir görülen ışık saçan gösterisi kamerada

ABD'nin eyaletinde bazı deniz planktonlarının okyanusta mavi ışık yayması sonucu ortaya çıkan yakamoz olayı görüntülendi. Patrick Coyne adlı bir kişi, okyanusta ışık saçan bu planktonların arasında yüzen yunusları görüntülemeyi başardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
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YUNUSLARIN IŞIK SAÇAN GÖSTERİSİ KAMERADA

eyaletinin Newport Beach kenti okyanus sahilinde yaşanan ve genel olarak olarak adlandırılan bu görsel şölende, yunusların mavi ışık yayan planktonların arasında yüzdüğü görüldü.

Yunusların nadir görülen ışık saçan gösterisi kamerada YUNUSLARIN NADİR GÖRÜLEN IŞIK SAÇAN GÖSTERİSİ KAMERADA

"BU BENİM HAYALİMDİ"

Bu nadir deniz olayını görüntülemeyi başaran Patrick Coyne, "Dün gece gerçekten hayatımın en büyülü gecelerinden biriydi. Biyolüminesansta yüzen yunusların nadir görüntüsünü yakaladım. Bu benim hayalimdi ve bunu başardım" dedi.

BİYOLÜMİNESANS NEDİR?

Biyolüminesans, bazı canlı organizmaların gerçekleştirdiği, kimyasal reaksiyonlar sırasında kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüştürülmesi ile ışık üretilmesi ve yayılması olayına verilen isimdir.

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