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Bursa’da genç kadın, evine giren maskeli saldırganı sırtından bıçakladı

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27.04.2020
Bursa’da, saat 08.00 sıralarında, Yıldırım İlçesi Millet Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki Ayşe K. evine girerek, elleriyle boğazını sıkan maskeli saldırganı, sırtından bıçakladı. Sırtında bıçak ile yaralı halde kaçan saldırgan aranıyor.

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