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Bayburt'taki huzurevinde koronavirüs salgını! 35 kişi pozitif çıktı...

’taki Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılan genel sağlık taramasında 27’si huzurevi sakini, 8’i kurum çalışanı toplam 35 kişinin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Kurum, karantinaya alınırken, idari soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2020
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HUZUREVİNDE KORONA SALGINI! 35 KİŞİ POZİTİF ÇIKTI...

Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde genel sağlık taraması yapıldığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, "26.04.2020 Pazar günü gerçekleştirilen genel sağlık taraması doğrultusunda elde edilen ilk bulgulara göre 27'si huzur evi sakini, 8'i kurum personeli olmak üzere toplam 35 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif olarak tespit edilmiştir. Valiliğimizce gerekli tedbirler alınmış olup idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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