İstanbul’da yavru köpeği yere vurarak öldüren cani yakalandı
İstanbul'da kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 aylık köpeği yere vurarak öldüren şüpheli güvenlik güçleri tarafından her yerde aranıyordu. Yapılan çalışmalar sonrasında O.Ö. isimli şüpheli yakalandı.
İstanbul'da kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 aylık köpeği yere vurarak öldüren şüpheli yakalandı.
YERE VURARAK ÖLDÜRDÜ
İstanbul'da O.Ö. isimli şüpheli lastikçide "kendisini rahatsız ettiği" gerekçesiyle Dora isimli 3 aylık köpeği, yere vurarak öldürdü.
YAKALANDI
Olay sonrası kaçan şüpheli emniyet ekiplerince İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin köpeğe şiddet uyguladığı anlar işyerinin güvenlik kamerasına yanmıştı.
KAMERAYA YANSIDI
Görüntülerde şüpheli, yavru köpeği havaya kaldırarak yere vuruyor. Yavru köpek kısa bir süre sonra ölüyor.
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