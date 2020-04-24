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İstanbul’da yavru köpeği yere vurarak öldüren cani yakalandı

'da kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 aylık köpeği yere vurarak öldüren şüpheli güvenlik güçleri tarafından her yerde aranıyordu. Yapılan çalışmalar sonrasında O.Ö. isimli şüpheli yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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O CANİ YAKALANDI! YAVRU KÖPEĞİ...

'da kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 aylık köpeği yere vurarak öldüren şüpheli yakalandı.

İstanbul’da yavru köpeği yere vurarak öldüren cani yakalandı İSTANBUL’DA YAVRU KÖPEĞİ YERE VURARAK ÖLDÜREN CANİ YAKALANDI

YERE VURARAK ÖLDÜRDÜ

İstanbul'da O.Ö. isimli şüpheli lastikçide "kendisini rahatsız ettiği" gerekçesiyle Dora isimli 3 aylık köpeği, yere vurarak öldürdü.

YAKALANDI

Olay sonrası kaçan şüpheli emniyet ekiplerince İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin köpeğe şiddet uyguladığı anlar işyerinin güvenlik kamerasına yanmıştı.

KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde şüpheli, yavru köpeği havaya kaldırarak yere vuruyor. kısa bir süre sonra ölüyor.

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