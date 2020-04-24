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Son dakika: Kolonya orucu bozar mı? Diyanet corona virüs günlerinde en merak edilen soruya yanıt verdi

Son dakika haberine göre Türkiye koronavirüs salgınının gölgesinde 11 ayın sultanı ramazanı karşıladı. Virüsten korunmak için sık sık kullanılan kolonyanın orucu bozup bozmadığı ise en çok merak edilen konulardan biri oldu. 'in yayınlarına göre kolonya ve parfüm orucu bozmuyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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KOLONYA ORUCU BOZAR MI? DİYANET AÇIKLADI

Ramazan ayı, geride bıraktığımız gece kalkılan sahurla başladı. Türkiye, bu sene tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını dolayısıyla öncekilerden çok farklı bir ramazan geçiriyor.

Pide kuyrukları, teravih namazları, toplu iftarlar... Kısacası koronavirüs salgını dolayısıyla toplu halde bulunulan hiçbir etkinliğe izin verilmezken akıllara ise koronasavar olarak bilinen kolonya ve dezenfektanın oruçluyken kullanımı geliyor.

"KOLONYA ORUÇ BOZAR MI?" SORUSU DİYANET KİTABINDA
İşleri Başkanlığı'nın internet kütüphanesinde yer alan Doç. Dr. Halil Altuntaş ve Doç. Dr. İsmail Karagöz tarafından yazılan Oruç İlmihali kitabında bu soruya cevap bulunuyor. Hocalar, "Parfüm ve kolonya kullanmak orucu bozar mı?" sorusuna kısa ve net bir şekilde "Parfüm veya kolonya kullanmak orucu bozmaz" yanıtını veriyor.

"TÜRKLERİN GİZLİ SİLAHI KOLONYA"
Fransız haber ajansı AFP, mart ayında son dönemde revaçta olan kolonya ile ilgili kapsamlı bir dosya haber hazırladı. Kolonyanın, koronavirüsü öncesinde de Türk toplumunda önemli bir yeri olduğu örneklerle anlatılırken haberin başlığında, "Türklerin gizli silahı: Kolonya" başlığı kullanıldı.

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