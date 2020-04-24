Son dakika: Kolonya orucu bozar mı? Diyanet corona virüs günlerinde en merak edilen soruya yanıt verdi
Son dakika haberine göre Türkiye koronavirüs salgınının gölgesinde 11 ayın sultanı ramazanı karşıladı. Virüsten korunmak için sık sık kullanılan kolonyanın orucu bozup bozmadığı ise en çok merak edilen konulardan biri oldu. Diyanet'in yayınlarına göre kolonya ve parfüm orucu bozmuyor.
Ramazan ayı, geride bıraktığımız gece kalkılan sahurla başladı. Türkiye, bu sene tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını dolayısıyla öncekilerden çok farklı bir ramazan geçiriyor.
Pide kuyrukları, teravih namazları, toplu iftarlar... Kısacası koronavirüs salgını dolayısıyla toplu halde bulunulan hiçbir etkinliğe izin verilmezken akıllara ise koronasavar olarak bilinen kolonya ve dezenfektanın oruçluyken kullanımı geliyor.
"KOLONYA ORUÇ BOZAR MI?" SORUSU DİYANET KİTABINDA
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet kütüphanesinde yer alan Doç. Dr. Halil Altuntaş ve Doç. Dr. İsmail Karagöz tarafından yazılan Oruç İlmihali kitabında bu soruya cevap bulunuyor. Hocalar, "Parfüm ve kolonya kullanmak orucu bozar mı?" sorusuna kısa ve net bir şekilde "Parfüm veya kolonya kullanmak orucu bozmaz" yanıtını veriyor.
"TÜRKLERİN GİZLİ SİLAHI KOLONYA"
Fransız haber ajansı AFP, mart ayında son dönemde revaçta olan kolonya ile ilgili kapsamlı bir dosya haber hazırladı. Kolonyanın, koronavirüsü öncesinde de Türk toplumunda önemli bir yeri olduğu örneklerle anlatılırken haberin başlığında, "Türklerin gizli silahı: Kolonya" başlığı kullanıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler başlıyor
- Akşam ezanı saat kaçta?
- O cani yakalandı! Yavru köpeği...
- "Survivor Karadeniz" hastanede bitti
- Alkışlanacak hareket! İkinci kez bağış yaptı
- THY'den dev operasyon! ABD'den ilk tahliye
- İnanılmaz görüntüler! İzleyince şok yaşadı
- Futbol hakemi geliştirdi! Koronasavar
- 70 yaşındaki hastaya immün plazma tedavisi
- "Şifalı eller" ilk sahurunu hastanede görev başında yaptı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Akşam ezanı saat kaçta? 24 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta? Akşam namazı nasıl kılınır?
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? AÖF vize sınavı ne zaman bitiyor?
- 1.000 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
- Hz. Muhammed'in okuduğu Ramazan duası! Ramazan ayı ve oruç ile ilgili ayet ve hadisler
- Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank 6 ay ödemesiz destek kredisi ne zaman sonuçlanır?
- MSB son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- Evde güllaç tarifi: Ramazan tatlısı güllaç nasıl yapılır? Güllaç yapımı için malzemeler neler?
- Diyanet açıklaması: Orucu bozan şeyler neler? Diş fırçalamak, balgam yutmak, kan vermek orucu bozar mı?
- İl il Ramazan imsakiyesi 2020: İftara kaç saat var? 24 Nisan iftar vakti saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak?
- Cuma mesajları 2020: Yeni resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar
- Zonguldak sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Van, Yozgat sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!