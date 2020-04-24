Son dakika: Manisa'da mera yüzünden çıkan tartışmada aynı aileden 4 kişi öldü

Bekir K. (57) ve Galip K. (57) isimli 2 kardeş ile daha önceden aralarında mera yüzünden husumet bulunan Halime Mısırlı (64), Halil İbrahim Mısırlı (40), Hasan Mısırlı (63) ve Halil Mısırlı (41) isimli şahıslar arasında tartışma çıktı.

4 KİŞİYİ VURDU

Tartışma sonucunda cezaevinden yeni çıkan Hasan Mısırlı (63), Bekir K.'yu (57) bıçakla yaraladı. Tartışmanın büyümesi sonucu Galip K. isimli şahıs yanında bulunan av tüfeği ile Halime Mısırlı, Hasan Mısırlı, Halil Mısırlı ve Halil İbrahim Mısırlı'yı av tüfeği ile vurarak öldürdü. Hasan Mısırlı'nın cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenildi.

JANDARMA YAKALADI

Olay sonrasında; olayda hafif şekilde yaralanan Bekir K. ile olayın şüphelisi olan Galip K. isimli şahıslar olayda kullanıldığı tespit edilen av tüfeği ile birlikte yakalandı. Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.