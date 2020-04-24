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Son dakika: Manisa'da mera yüzünden çıkan tartışmada aynı aileden 4 kişi öldü

’da saat 11.00 sıralarında Salihli'ye bağlı Eldelek Mahallesi'nde aralarında daha önceden mera yüzünden husumet olduğu iddia edilen 2 aile arasında çıkan tartışmada aynı aileden 4 kişi ölürken, diğer aileden de 1 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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MANİSA'DA DEHŞET! BİR AİLE YOK OLDU

Bekir K. (57) ve Galip K. (57) isimli 2 kardeş ile daha önceden aralarında mera yüzünden husumet bulunan (64), (40), (63) ve (41) isimli şahıslar arasında tartışma çıktı.

4 KİŞİYİ VURDU

Tartışma sonucunda cezaevinden yeni çıkan Hasan Mısırlı (63), Bekir K.'yu (57) bıçakla yaraladı. Tartışmanın büyümesi sonucu Galip K. isimli şahıs yanında bulunan av tüfeği ile Halime Mısırlı, Hasan Mısırlı, Halil Mısırlı ve Halil İbrahim Mısırlı'yı av tüfeği ile vurarak öldürdü. Hasan Mısırlı'nın cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenildi.

JANDARMA YAKALADI

Olay sonrasında; olayda hafif şekilde yaralanan Bekir K. ile olayın şüphelisi olan Galip K. isimli şahıslar olayda kullanıldığı tespit edilen av tüfeği ile birlikte yakalandı. Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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