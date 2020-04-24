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İstanbul’da yavru köpeği yere vurarak öldüren cani yakalandı

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24.04.2020
İstanbul'da kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 aylık köpeği yere vurarak öldüren şüpheli güvenlik güçleri tarafından her yerde aranıyordu. Yapılan çalışmalar sonrasında O.Ö. isimli şüpheli yakalandı.

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