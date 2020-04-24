Adana’da genç adam, eşiyle barışmak için yapılan toplantıda öldürülmüş
Adana’da 21 Nisan gecesi Seyhan ilçesi Dede Korkut Caddesi'nde, kayınbiraderi 31 yaşındaki Hasan Bektaş tarafından öldürülen 33 yaşındaki Durmuş Süha Saday'ın, ayrı yaşadığı eşiyle barıştırılmak üzere organize edilen aile toplantısında çıkan tartışmada öldürüldüğü tespit edildi.
N.B. (57), kızı 1 çocuk annesi Ceylan Saday'ın (27) kendisini aldattığı için terk ettiği damadı Durmuş Süha Saday'ı evine davet etti. Saday, babası Hüseyin Süha Saday (64) ve ağabeyi Kemal Saday'ı (36) yanına alarak kayınpederinin evine gitti.
SİLAHA SARILDI
Bir süre sonra Durmuş Süha Saday ve kayınbiraderi Hasan Bektaş arasında tartışma çıktı. Diğer aile bireylerinin de katılımıyla tartışma, kavgaya dönüştü. Hasan Bektaş, kavga sırasında üzerine taşıdığı tabancayı çıkararak ateş etti.
HAYATA VEDA ETTİ
Olayla yaralanan Durmuş Süha Saday ve ağabeyi Kemal Saday, çağırılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir gün sonra Durmuş Süha Saday, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
TUTUKLANDI
Olayın ardından kaçan katil zanlısı Hasan Bektaş, babası N.B. ve kardeşi T.B. (25), kısa sürede polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hasan Bektaş tutuklanırken, babası ile kardeşi ise ev hapsine çarptırıldı.
BARIŞTIRMAK İÇİN ÇAĞIRMIŞLAR
Serbest kalan N.B., kızı Ceylan'ın kendisini aldattığı için kocasını 4 ay önce terk ettiğini, kızı ile damadını barıştırmak için bir araya getirdiğini söyledi.
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