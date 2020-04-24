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Adana’da genç adam, eşiyle barışmak için yapılan toplantıda öldürülmüş

’da 21 Nisan gecesi ilçesi  Caddesi'nde, kayınbiraderi 31 yaşındaki tarafından öldürülen 33 yaşındaki Durmuş Süha Saday'ın, ayrı yaşadığı eşiyle barıştırılmak üzere organize edilen aile toplantısında çıkan tartışmada öldürüldüğü tespit edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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N.B. (57), kızı 1 çocuk annesi Ceylan Saday'ın (27) kendisini aldattığı için terk ettiği damadı Durmuş Süha Saday'ı evine davet etti. Saday, babası Hüseyin Süha Saday (64) ve ağabeyi 'ı (36) yanına alarak kayınpederinin evine gitti.

SİLAHA SARILDI

Bir süre sonra Durmuş Süha Saday ve kayınbiraderi arasında tartışma çıktı. Diğer aile bireylerinin de katılımıyla tartışma, kavgaya dönüştü. Hasan Bektaş, kavga sırasında üzerine taşıdığı tabancayı çıkararak ateş etti.

HAYATA VEDA ETTİ

Olayla yaralanan Durmuş Süha Saday ve ağabeyi Kemal Saday, çağırılan ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir gün sonra Durmuş Süha Saday, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan katil zanlısı Hasan Bektaş, babası N.B. ve kardeşi T.B. (25), kısa sürede polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hasan Bektaş tutuklanırken, babası ile kardeşi ise ev hapsine çarptırıldı.

BARIŞTIRMAK İÇİN ÇAĞIRMIŞLAR

Serbest kalan N.B., kızı Ceylan'ın kendisini aldattığı için kocasını 4 ay önce terk ettiğini, kızı ile damadını barıştırmak için bir araya getirdiğini söyledi.

Adana’da kayınbiraderi tarafından vurulan adam hastanede öldü ADANA’DA KAYINBİRADERİ TARAFINDAN VURULAN ADAM HASTANEDE ÖLDÜ

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