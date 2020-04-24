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Son dakika: Irak'a hava operasyonu! 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " kuzeyi Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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IRAK'A HAVA OPERASYONU!

'ın kuzeyindeki Gara'da 8 'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

HAVA HAREKATIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 8 PKK'lı terörist tespit edildi.

Teröristler, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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