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Adana’da kayınbiraderi tarafından vurulan adam hastanede öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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’da dün gece ilçesine bağlı Caddesi’ndeki müstakil evde kayınbiraderi H.B. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, bacanak olan Kemal S. ve evlerinin damında oturdukları sırada kayınbiraderleri H.B. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

ATEŞ AÇTI

Diğer aile bireylerinin de katılmasıyla tartışma, kavgaya dönüştü. H.B., üzerine taşıdığı tabancayla Kemal S. ile Durmuş Süha Saday'a .

KANLAR İÇİNDE KALDI

Kemal S. ve Durmuş Süha Saday kanlar içerisinde yere yığılırken, H.B. kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATA VEDA ETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Durmuş Süha Saday, bugün hayatını kaybetti. Polis kaçan H.B. ve 2 kişiyi gözaltına aldı.

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