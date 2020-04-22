Adana’da kayınbiraderi tarafından vurulan adam hastanede öldü
Adana’da dün gece Seyhan ilçesine bağlı Dede Korkut Caddesi’ndeki müstakil evde kayınbiraderi H.B. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Durmuş Süha Saday, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İddiaya göre, bacanak olan Kemal S. ve Durmuş Süha Saday evlerinin damında oturdukları sırada kayınbiraderleri H.B. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
ATEŞ AÇTI
Diğer aile bireylerinin de katılmasıyla tartışma, kavgaya dönüştü. H.B., üzerine taşıdığı tabancayla Kemal S. ile Durmuş Süha Saday'a ateş açtı.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Kemal S. ve Durmuş Süha Saday kanlar içerisinde yere yığılırken, H.B. kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATA VEDA ETTİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Durmuş Süha Saday, bugün hayatını kaybetti. Polis kaçan H.B. ve 2 kişiyi gözaltına aldı.
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