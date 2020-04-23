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Binlerce kişinin gittiği Kaputaş Plajı, koronavirüs tedbirleri sonrası en sessiz günlerini yaşıyor

'da bulunan ve günde 10 bine yakın insanın gittiği ’nda büyük bir sessizlik hakim. tedbirleri sonrası kapatılan plaj geçen ağustos ayında bir günde 10 bin kişi ağırlayıp, tarihi rekor kırarken, bugün tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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GÜNDE 10 BİN KİŞİ GİDİYORDU! KİLİT VURULDU

kenti 'nın Kaş ilçesine 20 kilometre uzaklıkta altın sarısı kumu ve turkuaz renkli suyuyla ünlü , her yıl yerli ve yabancı binlerce tatilcinin uğrak yeri oluyor. Plaj, yeşili ve maviyi ziyaretçilerine bir arada sunarken, ziyaretçiler Kaş-Kalkan yolu üzerinde araçlarını yol kenarına park ettikten sonra 187 basamak inerek denize ulaşabiliyor.

Binlerce kişinin gittiği Kaputaş Plajı, koronavirüs tedbirleri sonrası en sessiz günlerini yaşıyor BİNLERCE KİŞİNİN GİTTİĞİ KAPUTAŞ PLAJI, KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ SONRASI EN SESSİZ GÜNLERİNİ YAŞIYOR

İŞÇİLERİN İSİMLERİ YAZILARAK ANILARI YAŞATILIYOR

Plajın bulunduğu yolun kayalık bölümünde 17 Kasım 1962 yılında Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda iş kazası meydana gelmiş ve 4 işçi yaşamını yitirmişti. Bu üzücü olayla da adından söz ettiren plajın girişine yakın dağlık alandaki iki tabelaya işçilerin isimleri yazılarak anıları yaşatılıyor.

REKOR KIRMIŞTI

Kaputaş Plajı geçen ağustos ayında sadece bir günde 10 bin kişiyi ağırlayarak tarihi rekor kırmıştı. Öyle ki plaja gelenler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturmuş ve bu yoğunluk havadan da görüntülenmişti.

KAPISINA KİLİT VURULDU

tedbirleri kapsamında Kaputaş Plajı da kapatılan yerlerden oldu. Plajın girişindeki demir kapıya tedbir amacıyla kapatıldığına dair bir tabela asılarak kilit vuruldu. Kimse gelemediği için geçen yılın tam tersi görüntülerin sergilendiği plaj, tarihinin en sakin günlerini yaşıyor. Kaş Belediyesi de kapalı olan plajın iç kısmındaki restoran ve duş kabinlerinde tadilat ve bakım çalışmaları yaptı.

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