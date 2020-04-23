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Hırka-i Şerif, bu ramazan ziyarete kapalı olacak

Her ramazan ayında binlerce insanın ziyaret ettiği , yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri nedeniyle bu yıl ziyaret edilemeyecek. 'nin 59. kuşaktan torunu :- "Dünyamız ve ülkemizin de içinde bulunduğu pandemiden dolayı sosyal mesafenin korunması amacıyla alınan tedbirler titizlikle sürdürülmektedir. Bu minvalde muhafız aile olarak, halkımızın sağlığını korumak ve tedbirlere uymak adına bu sene ramazan ayında Hırka-i Şerif’in ziyarete açılamayacağını üzülerek kamuoyuna duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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HIRKA-İ ŞERİF, BU RAMAZAN ZİYARETE KAPALI OLACAK

Peygamber efendimizin günümüze kadar muhafaza edilen iki kıyafetinden biri olan ve miraca yükselirken giydiği , Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde muhafaza ediliyor.

Hazreti Muhammed'in, 'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif'in muhafazasını üstlenen 59. kuşaktan torunu , AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'den ve dünyanın farklı ülkelerinden yüz binlerce insanın her yıl kutsal emaneti, ramazan ayında ziyaret ettiğini söyledi.

Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi'nin, Sultan I. Ahmet'in daveti üzerine 1611 yılında 'a geldiğini belirten Samir, "Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) mübarek emaneti, asırlardır ramazan ayı boyunca ziyarete açılmaktadır. Bilindiği gibi 1851 yılından bu yana ziyaret edilen Hırka-i Şerif, Ramazan'ın ilk cuması ziyarete açılmaktadır." diye konuştu.

"ZİYARETE AÇILAMAYACAĞINI ÜZÜLEREK KAMUOYUNA DUYURMAK İSTİYORUM"

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hırka-i Şerif'in bu ramazan ziyarete açılmayacağını belirten Samir, şunları ifade etti:

"Dünyamız ve ülkemizin de içinde bulunduğu pandemiden dolayı, sosyal mesafenin korunması amacıyla alınan tedbirler titizlikle sürdürülmektedir. Bu minvalde, muhafız aile olarak, halkımızın sağlığını korumak ve tedbirlere uymak adına, bu sene ramazan ayında Hırka-i Şerif'in ziyarete açılamayacağını üzülerek kamuoyuna duyurmak istiyorum. Bir sonraki ramazan ayında Peygamber efendimizin (S.A.V) mübarek emaneti ile tekrardan buluşacağımız günleri Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Halkımıza evde kalarak tüm tedbirleri uyguladıkları sağlıklı ve huzur dolu bir ramazan idrak etmelerini temenni ederim. Ayrıca Hırka-i Şerif'i muhafaza etmek çok büyük bir sorumluluk, çok da şerefli bir görevimiz var. Bu emaneti 59 kuşaktır layıkıyla muhafaza etmenin gururunu ve mutluluğunu da yaşıyoruz."

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