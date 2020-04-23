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Türk Hava Yolları'ndan 23 Nisan’ın 100. yılında özel bir uçuş: TK1920

'ın 100'üncü yılına özel olarak sefer sayılı uçağıyla semalarında ay yıldız çizecek uçuş yaptı. Türk Hava Yolları'nın bu özel uçuşu hakkında hazırlayacağı reklam filmi ise yarın akşam saat tam 19:20'de resmi hesaplarından yayınlanacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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THY'DEN 23 NİSAN’A ÖZEL UÇUŞ!

, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu sabah 09:00'da özel bir uçuş düzenledi.

Türk Hava Yolları'ndan 23 Nisan’ın 100. yılında özel bir uçuş: TK1920 TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN 23 NİSAN’IN 100. YILINDA ÖZEL BİR UÇUŞ: TK1920

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bayrak Taşıyıcı Havayolu, 23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısını olarak belirlediği uçuş ile ilgili hesaplarından da teaser içerikleri paylaştı.

TAKİP EDİLEBİLECEK

Gerçekleştirilecek bu özel sefer, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden de anbean takip edilebildi: //air.tk/TK1920

ÖZEL REKLAM HAZIRLANDI

Türk Hava Yolları'nın bu özel uçuşu hakkında hazırlayacağı reklam filmi ise yarın akşam saat tam 19:20'de resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

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