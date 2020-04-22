Son dakika: İstanbul'da pide fiyatları belli oldu
Son dakika haberi... İstanbul’da Ramazan pidesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi 350 gr. sade pide 3 TL’den satılacak. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, "İstanbul'un tamamında bu fiyat tarifesi geçerli olacak. Halkımızı düşünerek fiyatta bir değişikliğe gidilmedi. Vatandaşlarımız pide kuyruklarında sosyal mesafeye dikkat etsin" dedi.
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştükten sonra 2020 yılının pide fiyatlarını açıkladı.
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, "İstanbul'un tamamında bu fiyat tarifesi geçerli olacak. Halkımızı düşünerek fiyatta bir değişikliğe gidilmedi. Vatandaşlarımız pide kuyruklarında sosyal mesafeye dikkat etsin" dedi.
Gramaja göre pide fiyatları şöyle:
- 300 gr kombine tünel pide: 2,5 TL
- 350 gr sade pide: 3 TL
- 350 gr. yumurtalı susamlı pide: 3,50 TL
- 400 gr özel tırnaklı pide: 4,00 TL
- 500 gr sade pide: 4,50 TL
- 1000 gr sade pide: 9,00 TL
İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden pide fiyatıyla ilgili, "Ramazan pidelerimizin niteliği, türü, gramajı ve fiyatlarının aynı kalması, yani herhangi bir zam yapılmamasıyla ilgili karar verildi" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan ayının vazgeçilmezi pide fiyatıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Yerlikaya, yaptığı açıklamada pide fiyatı ve gramajının aynı kaldığını, herhangi bir zam yapılmadığını ifade etti. Öte yandan Yerlikaya'nın açıklama sırasında koronavirüse karşı maske taktığı ve yanındakilere karşı sosyal mesafeye dikkat ettiği görüldü.
"HERHANGİ BİR ZAM YAPILMAMASIYLA İLGİLİ KARAR VERİLDİ"
Sosyal medyadan yayınladığı açıklamada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İTO, Esnaf ve Sanatkarlar Odamız birlik başkanımız, fırıncılar odamız, il ticaret ve il tarım müdürümüzle toplantı yaptık. Toplantımızın konusu; geçen yıl Ramazan pidelerimizin niteliği, türü, gramajı ve fiyatlarının aynı kalması, yani herhangi bir zam yapılmamasıyla ilgili karar verildi. Bunu sizlerle paylaşmak istedik. Oda başkanlarımıza, bütün fırıncılarımıza, Ramazan pidesiyle ilgi almış oldukları bu kararla ilgili tekrar teşekkür ediyorum" dedi.
İstanbul'da geçen yıl olduğu gibi #ramazan pidelerimizin niteliği, gramajı ve fiyatı aynı kalacak.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 22, 2020
Ramazan Pidesine herhangi bir zam yok.
Oda başkanlarımıza ve fırıncılarımıza teşekkür ediyorum.#BirlikteBaşaracağız 🇹🇷 pic.twitter.com/3LvS3i1wou
FİYAT AYNI KALACAK
Öte yandan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Mart ve Nisan ayı meclis toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi. Meclis üyelerinin elektronik ortamda katılımıyla yapılan toplantıda, bu yıl Covid-19 salgınının sebep olduğu durum nedeniyle Ramazan pidesine zam yapılmaması yönünde karar alındı. Geçen yıl 300 gramı 3 TL'den satılan Ramazan pidesi, bu yıl da aynı fiyattan satılacak.
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