22 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ramazan pidesi açıklaması
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
22.04.2020

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ramazan pidesi açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden pide fiyatıyla ilgili, "Ramazan pidelerimizin niteliği, türü, gramajı ve fiyatlarının aynı kalması, yani herhangi bir zam yapılmamasıyla ilgili karar verildi" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan ayının vazgeçilmezi pide fiyatıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Yerlikaya, yaptığı açıklamada pide fiyatı ve gramajının aynı kaldığını, herhangi bir zam yapılmadığını ifade etti. Öte yandan Yerlikaya'nın açıklama sırasında koronavirüse karşı maske taktığı ve yanındakilere karşı sosyal mesafeye dikkat ettiği görüldü.

"HERHANGİ BİR ZAM YAPILMAMASIYLA İLGİLİ KARAR VERİLDİ"

Sosyal medyadan yayınladığı açıklamada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İTO, Esnaf ve Sanatkarlar Odamız birlik başkanımız, fırıncılar odamız, il ticaret ve il tarım müdürümüzle toplantı yaptık. Toplantımızın konusu; geçen yıl Ramazan pidelerimizin niteliği, türü, gramajı ve fiyatlarının aynı kalması, yani herhangi bir zam yapılmamasıyla ilgili karar verildi. Bunu sizlerle paylaşmak istedik. Oda başkanlarımıza, bütün fırıncılarımıza, Ramazan pidesiyle ilgi almış oldukları bu kararla ilgili tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İslam coğrafyasında Ramazan coşkusu
İslam coğrafyasında Ramazan coşkusu
Çocukların tramvayla ölüm oyunu kamerada
Çocukların tramvayla ölüm oyunu kamerada
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ramazan pidesi açıklaması
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ramazan pidesi açıklaması
Kendimi 4 gün balkonda bekletiyorum
"Kendimi 4 gün balkonda bekletiyorum"
Yasak öncesi görüntülendi! 'Su' kuyruğu
Yasak öncesi görüntülendi! 'Su' kuyruğu
Ramazan öncesi et fiyatları nasıl?
Ramazan öncesi et fiyatları nasıl?
Ramazan'da nasıl beslenmeliyiz?
Ramazan'da nasıl beslenmeliyiz?
İstanbul'da tramvay raydan çıktı!
İstanbul'da tramvay raydan çıktı!
Orhan Baba klibiyle Evde kal çağrısı
"Orhan Baba" klibiyle "Evde kal" çağrısı
Korona virüsü hiçe saydılar...
Korona virüsü hiçe saydılar...
İstanbullular akın etti! Sebze halinde kilometrelerce kuyruk oluştu
İstanbullular akın etti! Sebze halinde kilometrelerce kuyruk oluştu
Satışlar patladı, uzmanlar uyardı! Aman dikkat
Satışlar patladı, uzmanlar uyardı! Aman dikkat
Daha Fazla Video Göster