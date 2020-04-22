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Son dakika: İstanbul Sultangazi'de tramvay raydan çıktı! İETT otobüsüyle çarpıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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İSTANBUL'DA TRAMVAY RAYDAN ÇIKTI!

Son dakika haberi... Cebeci Mahallesi Eski Asfaltı üzerindeki raydan çıkan otobüsüyle çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazada otobüs şoförü ve vatman hafif şekilde yaralandı. Öte taraftan kaza anı görüntüleri de ortaya çıktı. İşte korkunç dakikalar...

SON DAKİKA HABERLERİ: Cebeci Mahallesi Eski Asfaltı üzerindeki Topkapı yönüne giden otobüsüne çarptı. İddialara göre freni boşalan tramvay, hemzemin geçitten geçen İETT otobüsüne çarptı.

Son dakika: İşte İstanbul Sultangazi'de tramvayın raydan çıkıp İETT otobüsüyle çarpıştı an | Video SON DAKİKA: İŞTE İSTANBUL SULTANGAZİ'DE TRAMVAYIN RAYDAN ÇIKIP İETT OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞTI AN | VİDEO

Çarpmanın etkisiyle otobüs kendi çevresinde dönerken, tramvay raydan çıktı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Kazada otobüs şoförü ve vatman hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İŞTE OLAY YERİNDEN GELEN İLK GÖRÜNTÜLER...

Son dakika: İşte İstanbul Sultangazi'de tramvayın raydan çıkıp İETT otobüsüyle çarpıştı an | Video SON DAKİKA: İŞTE İSTANBUL SULTANGAZİ'DE TRAMVAYIN RAYDAN ÇIKIP İETT OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞTI AN | VİDEO





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