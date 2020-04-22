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Bursa’da 18 günlük bebek, 8 günde koronavirüsü yendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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18 GÜNLÜK BEBEK, KORONAYI YENDİ

’da 10 günlükken koronavirüse yakalanan , 8 günlük başarılı bir tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Hastanede olan kız bebek, taburcu edildi.

Anne-babasına teşhisi konulan adı açıklanmayan bebeğe, 10 günlük olduğu 14 Nisan günü, koronavirüs testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine , Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 8 günlük tedaviyle sağlığına kavuşan bebek, taburcu edildi.

"10 GÜNLÜKKEN KORONAVİRÜSE YAKALANDI"

18 günlükken taburcu edilen bebekle ilgili bilgi veren , "Bebeğimiz bize 10 günlükken, anne ve babasında -19 enfeksiyonu pozitif olduğu için getirildi. Bebeğimizde de yapılan testler sonucu enfeksiyon saptadık. Yaklaşık 8 gün boyunca sadece destek tedavisi ve izleme gerçekleştirdik. Bu süre boyunca herhangi bir solunum sıkıntısı ya da solunum desteği ihtiyacı gelişmedi. 8 günden sonra yaptığımız testte hastalığı yendiğini, testlerin sonucunun da negatif çıkmış olduğunu gördük, bugün ailesine kavuşturuyoruz" dedi.

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