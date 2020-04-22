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Koronavirüs komedisi! "Kendimi de 4 gün balkonda bekletiyorum"

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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KENDİMİ DE 4 GÜN BALKONDA BEKLETİYORUM

günlerinde sosyal medyada paylaştığı komik video görüntüleriyle oldukça ilgi toplayan komedyen Tahsin , A Haber canlı yayınına katılarak o görüntüleri anlattı. Hasoğlu, çektiği video kliplerde "Marketten aldığım eşyalarla birlikte kendimi de 4 gün balkonda bekletiyorum. Bulaşık deterjanını bulaşık deterjanıyla yıkıyorum ikisini de çamaşır suyunda bekletiyorum." ifadelerini kullanmıştı. Komedyen "Yakınınızda bu tip insanlar var mı?" sorusuna ise " Var. Ben ve eşim" cevabını verdi.

günlerinde sosyal medyada paylaştığı komik video görüntüleriyle oldukça ilgi toplayan komedyen Tahsin , A Haber canlı yayınına katılarak o görüntüleri anlattı.

Son dakika haberi... Koronavirüs komedisi! Kendimi de 4 gün balkonda bekletiyorum |Video SON DAKİKA HABERİ... KORONAVİRÜS KOMEDİSİ! "KENDİMİ DE 4 GÜN BALKONDA BEKLETİYORUM" |VİDEO

Hasoğlu, çektiği video kliplerde "Marketten aldığım eşyalarla birlikte kendimi de 4 gün balkonda bekletiyorum. Bulaşık deterjanını bulaşık deterjanıyla yıkıyorum ikisini de çamaşır suyunda bekletiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

KARANTİNADA GÜLÜMSETEN ADAM

Koronavirüsle ve koronavirüse karşı alınan önlemlerle ilgili komik videolar çeken Hasoğlu, "Yakınınızda bu tip insanlar var mı?" sorusuna "Var. Ben ve eşim. En başta biz varız. Benzer hikayeyi her gün yapıyorlar. İş o seviyeye geliyor. Balkonda bir iki saat dursam öyle mi girsem diye düşünüyorum." yanıtını verdi.

GÜLMEYE İHTİYACIMIZ VAR

Hasoğlu, çektiği görüntülere olumlu geri dönüş aldığını belirterek, "Çok eğleniyorlar. Herkes izliyor. Karantina günlerinde gülmeye eğlenmeye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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