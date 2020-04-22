Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı. Söz konusu apartman bugünden itibaren 14 gün karantina altında tutulacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını görülen vakaların artması sebebiyle Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi Vardar Sokak'ta bulunan apartman bugünden itibaren 14 gün karantinaya alındı.

TEDBİRLER ALINARAK...

Açıklamada, söz konusu apartmanda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbirin alınarak uygulamaya geçildiği belirtildi.