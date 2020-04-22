Çocukların tramvayla ölüm oyunu kamerada
Antalya’da seyir halindeki tramvayın önüne geçerek tehlikeli hareketler yapan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Çocuklar bir müddet tramvayın ilerlemesine müsaade etmezken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonuna yansıdı.
Dün akşam Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı üzerinde çekildiği belirtilen görüntülerde, yaşları 8-10 arasında değişen çocuklar, tramvay hattına bisikletle ve yaya olarak girip tramvayın yanında tehlikeli hareketler yapmaya başladı.
Çocuklardan biri şehir merkezi istikametine ilerleyen tramvayın önüne aniden atlayıp yürekleri ağza getirirken, bir süre de önünde durdu. Vatmanın çaldığı sirene aldırış etmeyen çocuklar bir süre tramvayın ilerlemesini engelledi.
O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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